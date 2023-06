Erste Version des WEC-Kalenders 2024 veröffentlicht

Die FIA WEC will 2024 wieder in Austin fahren

Die Sportwagen-WM wird in der Saison 2024 wieder auf acht Rennen ausgebaut. Zurück sind der CoTA in Austin und São Paulo/Interlagos. Neu mit dabei sind die Strecken in Imola und Katar. Das sind die Termine.

Die FIA WEC geht 2024 in ihre zwölfte Saison und hat dafür nun einen ersten (vorläufigen) Kalender veröffentlicht. Dieser besteht wieder aus acht Rennen. Damit ist ein klarer Trend zu erkennen. 2021 und 2022 gab es jeweils nur sechs Läufe. Für 2023 wurde bereits auf sieben Events aufgestockt - nun dann also wieder acht. Saisonauftakt 2024 ist am 2. März auf dem Lusail International Circuit in Katar. Dort wird ein Rennen ausgetragen, das über 1812 Kilometer gehen soll. (Die ungewöhnliche Zahl 1812 bezieht sich auf den Nationalfeiertag Katars). Das Rennen wird aber spätestens nach zehn Stunden beendet. Zuvor wird Ende Februar in Katar auch der Prolog ausgetragen. Das sind die offiziellen WEC-Testfahrten.

Danach geht es für die WEC zunächst einmal zurück nach Europa. Am 21. April gibt es die 6h Imola auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Imola ist tatsächlich eine Überraschung. Zuletzt absolvierte die WEC das Italien-Gastspiel noch standesgemäß in Monza. Im Mai geht es dann auf den Circuit de Spa-Francorchamps in der belgischen Ardennen, der bislang in jeder WEC-Saison angefahren wurde. Genauso wie der ganz große Klassiker: Die 24h Le Mans, die am 15./16. Juni eingeplant wurden.

Im Sommer überquert die WEC dann den «großen Teich» mit zwei Rückkehr-Events: São Paulo/Interlagos in Brasilien (dort wurde zuletzt 2014 gefahren) und der Cicuit of the Americas in Austin (Texas), der zuletzt 2020 besucht wurde. Die beiden restlichen Läufe haben bereits WEC-Tradition: Fuji im September und Bahrain als Saisonfinale.

Der vorläufige Terminplan der WEC 2024 (alles ohne Gewähr)

24./25. Februar 2024 - Katar (Prolog)

2. März 2024 - Katar 1812 km

21. April 2024 - 6h Imola

11. Mai 2024 - 6h Spa-Francorchamps

15./16. Juni 2024 - 24h Le Mans

14. Juli 2024 - 6h São Paulo

1. September 2024 - CoTA/Austin

15. September 2024 - 6h Fuji

2. November 2024 - 8h Bahrain