Malthe Jakobsen wird 2025 Stammfahrer im Peugeot 9X8

Der junge Däne ersetzt in der kommenden Saison den Schweizer Nico Müller im Hypercar von Peugeot in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Malthe Jakobsen ist aktuell schon der offizielle Reservefahrer von Peugeot.

Für die neue Saison 2025 der FIA WEC gibt es im Fahreraufgebot von Peugeot einen Wechsel. Nico Müller verlässt nach der Saison 2024 den französischen Hersteller und wird durch Malthe Jakobsen ersetzt. Der junge Däne ist mit dem Peugeot 9X8 bereits bestens vertraut. Er hat beim Rookie Tests 2022 und 2023 in Bahrain bereits das Hypercar gefahren. Zudem ist er auch Peugeot-Reservefahrer und kennt den 9X8 somit auch von einigen Testfahrten.

«Ich freue mich sehr, in der nächsten Saison als offizieller Fahrer in der FIA World Endurance Championship zum Team Peugeot TotalEnergies zu stoßen. Ich bin sehr stolz, in den letzten zwei Jahren Teil dieses Teams gewesen zu sein, zunächst als Juniorfahrer und dieses Jahr als Ersatzfahrer. Vielen Dank an das gesamte Team für diese großartige Chance», erklärt Jakobsen.

Jakobsen hat bislang noch kein WEC-Rennen in einem Hypercar bestritten. Er hat in der Asian Le Mans Series mit dem LMP2-Titel in der Saison 2023/24 und in der European Le Mans Series mit dem LMP3-Titel in der Saison 2022 auf sich aufmerksam gemacht.

«Wir freuen uns sehr, Malthe für die Saison 2025 einen Platz in unserem WEC-Team anbieten zu können», so Jean-Marc Finot (Stellantis Motorsport Senior VP). «Im Rahmen der Strategie von Stellantis Motorsport zur Förderung talentierter Nachwuchsfahrer hat Malthe konstante Fortschritte und viel Reife gezeigt. Seine Beförderung ist der nächste logische Schritt in seiner Karriere und wir sind überzeugt, dass er im Peugeot 9X8 eine Bereicherung für das Team sein wird.»