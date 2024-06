24h Le Mans: Doppelspitze für Ferrari in Startphase 15.06.2024 - 17:18 Von Oliver Müller

© Ferrari Führt in Le Mans: Der Ferrari 499P von Fuoco/Molina/Nielsen

Zwei Ferrari 499P liegen bei den 24 Stunden von Le Mans an der Spitze des Feldes. Dahinter der von Pole-Position gestartete Porsche und ein Cadillac. Privater Ferrari komplettiert die Top Fünf. So steht es in Le Mans.