Frikadelli Racing startet nicht bei 24h Nürburgring

Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring ist einen Publikumsliebling ärmer: Frikadelli Racing wird bei der diesjährigen Ausgabe nicht starten: Die Siegermannschaft der 2023er Ausgabe startet 2025 in Gruppe C-Rennen.

In der Saison 2025 nimmt Frikadelli Racing an dem ein oder anderen NLS-Lauf und an verschiedenen FIA-Klassik-Veranstaltungen teil. Teamchef Klaus Abbelen wird diese mit dem geschichtsträchtigen und legendären Porsche 962 bestreiten, der aus dem ring°werk-Museum des Nürburgrings wieder „zum Leben erweckt“ wird. Auf der Nordschleife findet am kommenden Freitag im Rahmen des Trainings zu NLS-Lauf 3 ein Rollout mit dem Ferrari 296 GT3 statt.

«Ich hatte schon längere Zeit vor, mit dem Porsche 962 noch einmal an verschiedenen Rennveranstaltungen teilzunehmen, und nun ist es so weit! In der Winterpause haben wir das Fahrzeug aus dem ring°werk-Museum abgeholt und dort seither unseren siegreichen Ferrari 296 GT3 von den 24h Nürburgring 2023 ausgestellt. Ich freue mich bereits sehr darauf und erinnere mich auch gerne an die Gruppe-C-Rennen zurück, die ich mit dem Fahrzeug in der Vergangenheit schon absolviert habe», strahlt Abbelen.

Bei dem Auto handelt es sich um einen Porsche 962, der in den 90er-Jahren in Daytona von Andretti eingesetzt wurde. Frikadelli Racing wird 2025 an den FIA-Classic-Veranstaltungen der Peter-Auto-Serie teilnehmen, die u. a. Veranstaltungen auf Rennstrecken wie Spa-Francorchamps (Spa-Classic) oder Le Mans (Le Mans Classic) austragen. Das Starterfeld besteht dabei aus Sportprototypen, Tourenwagen und Grand Touring Cars von den 1950er- bis in die 1990er-Jahre hinein. Darüber hinaus ist seitens Frikadelli Racing die Teilnahme an weiteren historischen Rennen (u. a. NBR Klassik und Oldtimer Grand Prix) geplant.

«Die Series by Peter Auto ist eine sehr attraktive Serie mit vielen Fahrzeugen, die Motorsportgeschichte geschrieben haben. Entsprechend groß ist meine Vorfreude, hier mit dabei zu sein», so Abbelen.

Abseits dieser Renneinsätze im historischen Bereich plant Teamchef Klaus Abbelen im September als Solist einen Lauf zur Nürburgring Langstrecken-Serie zu bestreiten. Ein Start beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring mit dem Ferrari 296 GT3 ist nicht geplant.

2025/2026 richtet Frikadelli Racing zusätzlich seine strategische Ausrichtung verstärkt auf den Kundensport. Ziel ist es, motorsportbegeisterten Kunden ein professionelles Rundum-Paket zu bieten.