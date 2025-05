Mit Rossi und Magnussen – 11 BMW M4 GT3 bei 24h Spa

BMW startet mit einem Mammutprogramm bei den 24h Spa – elf BMW M4 GT4 Evo starten beim weltgrößten GT-Rennen. Namhafte Werksfahrer wie Valentino Rossi, René Rast und Kevin Magnussen am Start.

BMW M Motorsport tritt mit einem Staraufgebot bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps am letzten Juni-Wochenende an. Insgesamt elf BMW M4 GT3 EVO werden beim größten GT3-Rennen der Welt in der Startaufstellung stehen. Zusätzlich zu den beiden Pro-Cup- Fahrzeugen, die die komplette Endurance Cup-Saison der GT World Challenge Europe powered by AWS bestreiten, kämpfen drei weitere BMW M4 GT3 EVO mit neun BMW M Werksfahrern im Cockpit in der höchsten Kategorie um den 26. Gesamtsieg für BMW. Ein besonders namhaftes Trio tritt im Fahrzeug mit der Nummer 46 an: Valentino Rossi, Kevin Magnussen und René Rast.

Im Pro Cup starten in Spa-Francorchamps insgesamt fünf BMW M4 GT3 EVO, drei setzt das Team WRT ein, zwei das ROWE Racing Team. Die belgische WRT-Mannschaft bestreitet ihr Heimspiel mit dem #32 BMW M4 GT3 EVO, in dem sich wie in der gesamten Saison des GT World Challenge Europe Endurance Cups Ugo de Wilde, Charles Weerts und Kelvin van der Linde abwechseln. Das Trio hat den Saisonauftakt in Le Castellet gewonnen. Dazu kommt das starbesetzte Fahrzeug mit der Nummer 46, in dem Magnussen sein erstes GT3-Rennen für BMW M Motorsport absolvieren wird, und außerdem die Nummer 31 mit den drei BMW M Werksfahrern Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor und Marco Wittmann. Alle drei Fahrer sind – wie Magnussen – Teil des LMDh-Programms von BMW M Motorsport.

ROWE Racing erweitert sein Aufgebot von einem auf zwei Fahrzeuge. Im #98 BMW M4 GT3 EVO treten die GT World Challenge Europe Stammfahrer Augusto Farfus, Jesse Krohn und Raffaele Marciello an. Dazu kommen im Fahrzeug mit der Nummer 998 die BMW M Werksfahrer Philipp Eng, Dan Harper und Max Hesse. Alle drei bestritten 2024 die komplette Saison des Endurance Cups für ROWE Racing, haben in dieser Saison ihre Hauptprogramme jedoch in der nordamerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Eng greift als dreimaliger Spa-Sieger (2016, 2018, 2023) nach seinem vierten Triumph in den Ardennen.

Neben den fünf Pro-Cup-Fahrzeugen treten sechs weitere BMW M4 GT3 EVO im Endurance Cup der GT World Challenge Europe und somit auch bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps an. Nur einmal zuvor war BMW M Motorsport seit Beginn der GT3-Ära mit so vielen Fahrzeugen vertreten, 2015 mit dem BMW Z4 GT3. Im Gold Cup setzt AlManar Racing by Team WRT ein Fahrzeug ein, im Silver Cup treten das Team WRT, Paradine Competition und Century Motorsport mit je einem BMW M4 GT3 EVO an. Dazu kommt je ein Fahrzeug von Paradine Competition und BMW Italia Ceccato Racing im Bronze Cup.

Der Prolog in der kommenden Woche bietet Teams und Fahrern die Gelegenheit, an der Abstimmung der Fahrzeuge zu arbeiten und sich auf den anspruchsvollen Kurs einzustimmen.

Andreas Roos: «Wir sind stolz, in diesem Jahr mit einem derart beeindruckenden Aufgebot beim größten GT3-Rennen der Welt antreten zu können. Elf BMW M4 GT3 EVO, fünf davon kämpfen im Pro Cup um den Gesamtsieg – das ist einfach fantastisch! Nie zuvor hatten wir mehr GT3-Fahrzeuge bei den 24h Spa-Francorchamps am Start. Herzlichen Dank an alle Beteiligten bei BMW M Motorsport, die Teams und die Fahrer, ohne die ein so gigantischer Renneinsatz undenkbar wäre. Die Tatsache, dass wir Valentino Rossi, Kevin Magnussen und René Rast dafür gewinnen konnten, sich ein Fahrzeug zu teilen, ist für die Fans an der Strecke und am Bildschirm ein echtes Highlight. Aus der Sicht von BMW M Motorsport fiebere ich den Leistungen aller BMW M4 GT3 EVO Crews entgegen: dem Quintett im Pro Cup, das um den Gesamtsieg fährt, ebenso wie dem Sextett, das in den weiteren Klassen um den Sieg kämpft. Insbesondere sie sind Beweis dafür, wie attraktiv unser BMW M4 GT3 EVO für Kundenteams ist. Dieses Vertrauen in unser Produkt ehrt uns.»

Valentino Rossi: «Ich bin sehr froh, wieder bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps dabei zu sein. Es ist ein großartiges Rennen – sehr herausfordernd und schwierig – auf einer fantastischen und anspruchsvollen Rennstrecke. Das Level, auf dem der Wettbewerb zwischen den besten GT-Fahrern, -Teams und -Fahrzeugen der Welt stattfindet, ist extrem hoch. Ich kann es kaum erwarten, dort gemeinsam mit meinen großartigen Teamkollegen Kevin Magnussen und René Rast an den Start zu gehen.»

Kevin Magnussen: «Ich freue mich riesig darauf, mit BMW M Motorsport und dem Team WRT bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps anzutreten und den BMW M4 GT3 EVO kennenzulernen. Ich habe ein wenig GT-Erfahrung aus einem gemeinsamen Start mit meinem Vater bei den ‚Gulf 12 Hours‘ vor einigen Jahren. René und Valentino werden mir sicher sehr dabei helfen, mich schnell an das Fahrzeug zu gewöhnen. Es ist aufregend, sich mit den beiden ein Auto zu teilen. Valentino ist eine Legende, und René, den ich gut aus der FIA WEC kenne, ist ein echter Champion. Es wird ein Vergnügen sein, die 24h Spa-Francorchamps gemeinsam zu bestreiten.»

René Rast: «Es ist auch für mich ein ganz besonderes Erlebnis, mit zwei Hochkarätern wie Kevin und Valentino in Spa-Francorchamps anzutreten. Ich habe das 24-Stunden-Rennen zweimal gewonnen – einmal davon mit WRT –, war aber schon seit einigen Jahren nicht mehr dort. Diesmal bin ich wieder dabei, weil ich das Projekt sehr aufregend finde und gemeinsam mit Kevin und Valentino sicher eine tolle Zeit haben werde. Kevin fehlt natürlich noch Erfahrung im GT3-Auto, aber in diesem Punkt kann ich ihm sicher helfen. Er ist ein großartiger Rennfahrer und wird sich schnell zurechtfinden»

Sheldon van der Linde: «Zunächst einmal freue ich mich sehr, zurück im GT3-Fahrzeug zu sein. Aufgrund meiner Hauptprogramme im Hypercar habe ich in dieser Saison nur wenige Gelegenheiten, GT3-Rennen zu bestreiten. Die 24h Spa-Francorchamps sind ein absolutes Highlight für mich. Dort stand ich bereits zweimal auf dem Podium, konnte aber noch nie gewinnen. Diesen Meilenstein möchte ich diesmal gerne erreichen. Ich denke, mit dem BMW M4 GT3 EVO und meinen beiden Fahrerkollegen haben wir alle Möglichkeiten dazu. Ich kenne Dries und Marco sehr gut, was uns sicher dabei helfen wird, schnell auf die nötige Pace zu kommen. Unser sehr gutes gegenseitiges Verständnis ist ein wichtiger Faktor für unser Line-up.»

Philipp Eng: «Ich freue mich sehr, mit ROWE Racing einmal mehr in Spa-Francorchamps anzutreten und hoffentlich meinen vierten Sieg beim 24-Stunden-Rennen zu erringen. Für mich wird es beim Prolog erst einmal darum gehen, mich wieder an das GT3-Fahrzeug zu gewöhnen. Aber ich erwarte da keine Schwierigkeiten, denn nach so vielen Jahren ist das Gefühl abgespeichert. Es ist eine großartige Geschichte, dass ich mir das Auto mit Dan und Max teile. Ich kenne sie seit Stunde Null, da ich damals einer der Mentoren des BMW Junior Teams war. Sie nun als gestandene Werksfahrer zu sehen und mitzuerleben, wie sie an jedem Rennwochenende absolute Top-Leistungen bringen, ist fantastisch.»

Das Aufgebot von BMW im Pro-Cup der 24h Spa:

#31 - Team WRT:

Sheldon van der Linde

Dries Vanthoor

Marco Wittmann

#32 - Team WRT:

Ugo de Wilde

Kelvin van der Linde

Charles Weers

#46 - Team WRT:

Kevin Magnussen

René Rast

Valentino Rossi

#98 - ROWE Racing:

Augusto Farfus

Jesse Krohn

Raffaele Marciello

#998 - ROWE Racing:

Philipp Eng

Dan Harper

Max Hesse