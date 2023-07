ADAC GT Masters: Die Highlights vom Norisring

Obwohl das ADAC GT Masters mit einem dezimierten Feld auf dem Norisring startete, zeigte die traditionsreiche GT3-Serie zwei spannende Rennen in Nürnberg. Die Highlights des zweiten Rennwochenendes.

Auf dem Norisring absolvierte das ADAC GT Masters das zweite Rennwochenende der Saison 2023. Nach dem Hickhack um den DTM-Kauf des ADAC und die Zukunft der traditionsreichen GT3-Serie – das ADAC GT Masters geht 2023 bereits in seine 17. Saison – ging die Serie mit einem dezimierten, aber trotzdem qualitativen Feld, an den Start.

Highlights Rennen 1:

Am Samstag gab es den ersten Saisonsieg von Mercedes-AMG. Die beiden Youngster Salman Owega und Elias Seppänen gewannen das Rennen auf dominante Art und Weise. Hinter den beiden Landgraf Motorsport-Piloten fuhren Jannes Fittje und Nico Menzel sowie Finn Gehrsitz und Sven Müller auf die weiteren Podestränge. Hier mehr zu dem Rennen.

Highlights Rennen 2:

Am Sonntag gab es einen Porsche-Dreikampf um den Gesamtsieg in Nürnberg. Jannes Fittje und Nico Menzel (Huber Motorsport), Finn Gehrsitz und Sven Müller (Team Joos by RACEmotion) und Tim Zimmermann und Jaxon Evans (Huber Racing) zeigten über die gesamte Rennstunde einen spannenden Kampf. Am Ende siegten Fittje und Menzel und übernahmen damit die Tabellenführung. Hier mehr zu dem Rennen.

Das nächste Rennwochenende des ADAC GT Masters findet bereits an diesem Wochenende auf dem Nürburgring im Rahmen des TruckGP statt. Fahrerlagermunkeleien meinen, dass dort das Starterfeld um rund 50% anwachsen könnte, womit das ADAC GT Masters wieder fast auf dem Vorjahresniveau wäre.