SR Motorsport by Schnitzelalm mit starken Fahrern

SR Motorpsort by Schnitzelalm bestreitet erstmals die komplette ADAC GT Masters-Saison. Jannes Fittje und Moritz Wiskirchen steuern den Mercedes-AMG GT3. Einsatz eines zweiten Fahrzeugs möglich.

Premiere für SR Motorsport by Schnitzelalm in der Saison 2025: Erstmals bestreitet der Rennstall aus dem Allgäu die komplette Saison im ADAC GT Masters. Bereits in den vergangenen zwei Jahren bestritt das Team einige Gaststarts und konnte dort sein Potential mit mehreren Podestergebnissen und einer Pole-Position eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Start eines Mercedes-AMG GT3 ist bereits fixiert, am Einsatz eines zweiten Boliden arbeitet Teamchef Thomas Angerer derzeit noch.

Am Steuer des Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #21 wechseln sich Jannes Fittje und Moritz Wiskirchen ab. Die beiden talentierten und schnellen Fahrer bilden eine spannende Kombination aus Talent und Erfahrung.

Der 25-jährige Fittje tritt bereits seit 2020 im ADAC GT Masters an. Insgesamt feierte Fittje, der 2023 auch einen Klassensieg bei den 24h Spa – dem weltgrößten GT3-Rennen – einfahren konnte, drei Gesamtsiege in der Rennserie. Seine erfolgreichste Saison erlebte er bislang 2023, als er den dritten Meisterschaftsrang belegen konnte. Beim GTC Race in Spa-Francorchamps absolvierte Fittje im Vorjahr auch bereits einen Start mit Schnitzelalm Racing und verpasste den Sieg im einstündigen Rennen auf der Ardennenachterbahn knapp.

Jannes Fittje blickt voller Vorfreude auf die anstehende ADAC GT Masters-Saison: «Ich freue mich sehr mit SR Motorsport im ADAC GT Masters an den Start zu gehen. Die letzten Jahre war ich immer vorne mit dabei, aber am Ende hat das letzte Quäntchen Glück gefehlt, um die Meisterschaft zu gewinnen. Es ist in diesem Jahr auch ganz klar das Ziel, um den Titel zu fahren und ihn dann am Ende auch hoffentlich zu holen. Ich denke, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Wir werden die Testtage nutzen, um uns intensiv auf den Saisonauftakt Ende Mai auf dem Lausitzring vorzubereiten. Mit Moritz Wiskirchen habe ich einen guten Teamkollegen an meiner Seite, so dass wir auch an jedem Rennwochenende vorne mitfahren können. Ich freue mich jetzt einfach auf den Saisonstart und wir werden hart arbeiten, damit wir am Ende unsere Ziel erreichen können!»

Sein Partner wird der 22-jährige Moritz Wiskirchen, der in seine erste komplette ADAC GT Masters-Saison geht. In den vergangenen beiden Jahren absolvierte er bereits drei Gaststarts mit dem Team in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC. Zudem ging Wiskirchen mit SR Motorsport by Schnitzelalm bereits auf der Nordschleife, im GTC Race und in der GT Winter Series an den Start und fuhr mit dem Team starke Ergebnisse ein.

«Die Serie war seit meiner Kindheit ein Traum von mir und dass dieser jetzt wahr wird, freut mich natürlich sehr. Ich konnte in den Gaststarts am Nürburgring und auf dem Hockenheimring in den letzten beiden Jahren bereits etwas Erfahrung sammeln und freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt die ganze Saison fahren können. Ich glaube, dass Jannes und ich gut zusammenpassen und wir auf jeden Fall vorne mitfahren können!», so Moritz Wiskirchen vor seinem ersten komplettem Jahr im ADAC GT Masters.

«Ich freue mich sehr, dass wir nach den Gaststarts in den vergangenen zwei Jahren es nun schaffen, die komplette Saison im ADAC GT Masters zu bestreiten. Die Serie war immer ein Traum von uns und deshalb erfüllt es mich mit stolz, dass wir den Schritt nun machen können», so SR Motorsport by Schnitzelalm-Teamchef Thomas Angerer. «Es freut mich besonders, dass wir mit Moritz, der in den vergangenen zwei Jahren bereits mit uns zusammengearbeitet hat, den Aufstieg schaffen. Ich glaube, dass wir mit Jannes Fittje einen erfahrenen und starken Fahrer als Partner für ihn haben. Wir brennen auf die Saison und sind stolz darauf, dass wir in dieser hochwertigen GT3-Serie die komplette Saison bestreiten!»

Am Einsatz eines zweiten Mercedes-AMG GT3 im ADAC GT Masters arbeitet SR Motorsport by Schnitzelalm derzeit noch. Das Team befindet sich dafür noch auf der Suche nach dementsprechenden Piloten.

Das ADAC GT Masters absolviert in diesem Jahr sechs Rennwochenenden mit je zwei Rennen. Vier Rennwochenenden finden im Rahmenprogramm der DTM statt, dazu kommt ein Start beim Truck GP und eine gemeinsame Veranstaltung mit einem ADAC Racing Weekend. Eine Premiere feiert die Meisterschaft Anfang September, denn dann gastiert die „Liga der Supersportwagen“ erstmals auf dem traditionsreichen Salzburgring in Österreich. Auf dem Lausitzring, dem Nürburgring und bei der Premiere auf dem Salzburgring wird das Endurance-Format angewendet, beide Rennen gehen über eine Distanz von 80 Minuten – zudem müssen die Teilnehmer zwei Pflichtboxenstopps absolvieren, die Reifen wechseln und nachtanken. Die anderen Rennen werden mit dem bekannten Rennformat über eine Stunde ausgefahren.