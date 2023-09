Schrötter sans alternative : signature jusqu'à Portimao

Depuis cette année, Marcel Schrötter se gère lui-même, et ces dernières semaines, il a fait le tour de toutes les possibilités qui s'offraient à lui. Il sait désormais pour quelle équipe il roulera en 2024.

Pendant de nombreuses années, Michael Kories s'est occupé des affaires de Marcel Schrötter, mais depuis le début de la saison, le manager s'est de plus en plus retiré. "Marcel a un si bon réseau qu'il peut maintenant parler pour lui-même", disait Kories à l'époque, lié par une étroite amitié avec le Bavarois.

Ces derniers mois, Marcel a toujours insisté sur le fait que la poursuite de la collaboration avec MV Agusta était une priorité pour lui. Il se sent visiblement bien dans l'équipe d'Andrea Quadranti, grâce à sept podiums en 22 courses, Schrötter est troisième du championnat du monde à quatre courses de la fin de la saison. Il manque 56 points à Stefano Manzi, qui le précède, et dispose d'une marge de 57 points derrière lui. Les positions sont donc prises.

Ces dernières semaines, Schrötter n'a été préoccupé que par le fait que la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) a régulièrement modifié l'équilibre de la moto. La dernière fois, MV Agusta a réduit l'ouverture maximale du papillon des gaz à Magny-Cours. Marcel s'est classé septième et quatrième sur le circuit français, nouveau pour lui, et cinquième et deuxième sur le circuit bien connu de MotorLand Aragon.

Il s'est donc renseigné intensivement dans le paddock SBK et a étudié toutes les possibilités. Il s'est également demandé s'il était possible de passer en Superbike, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Les résultats sont décevants. De nombreuses équipes s'intéressent au rapide Schrötter, mais le pilote de 30 ans n'apportera pas d'argent et ne roulera pas gratuitement. "Je ne veux pas devenir riche, mais je dois aussi vivre de quelque chose", a déclaré Marcel à SPEEDWEEK.com.

Le week-end dernier, outre l'équipe MV Agusta Reparto Corse, pour laquelle Schrötter a toujours été le premier choix, il n'en restait plus que deux : l'équipe championne du monde Evan Bros Yamaha et l'équipe néerlandaise EAB, qui passe de Yamaha à Ducati pour 2024. Mais ces deux équipes ne peuvent pas offrir à Schrötter les conditions qu'il souhaite.

Schrötter est sur le point de trouver un accord avec son actuel chef d'équipe Andrea Quadranti, le Tessinois a demandé à ce que la décision soit prise avant le week-end prochain à Portimao.