Adrian Huertas (20): Die große Überlegung muss warten

Adrian Huertas gewann in Most beide Rennen

Wenngleich Adrian Huertas aus dem Team Aruba.it Ducati in keinem der beiden Supersport-Rennen im Autodrom Most auf der Pole stand, fuhr er doch zwei souveräne Siege ein. Es waren seine Saisontriumphe 7 und 8.

Natürlich waren seine Startplätze 2 und 3 beim sechsten von zwölf Events der Supersport-WM 2024 im tschechischen Autodrom Most alles andere als eine Katastrophe für den erfolgsverwöhnten Adrian Huertas, doch wer daraus schloss, dass es einen anderen Sieger als den Spanier geben könnte, sah sich in beiden Rennen getäuscht.

Im ersten Lauf am Samstag beendete er das Techtelmechtel um die Führung in der dritten von 19 Runden zu seinen Gunsten, um schließlich mit 3,758 sec Vorsprung vor dem Franzosen Valentin Debise und 3,892 vor dem drittplatzierten Stefano Manzi zu gewinnen.

Am Sonntag ließ er sich bis zum fünften Umlauf Zeit, um wieder die Spitze zu übernehmen und Manzi sowie Yari Montella auf dem Zielstrich um 2,821 bzw. 7,721 sec zu distanzieren.

«Ja, es stimmt, im Moment könnte es nicht besser laufen», meinte der 20-Jährige nach seinem achten Saisonsieg 2024, seinem sechsten en suite, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com und verwies darauf, dass ihn am Saisonanfang zwei Nuller ins Hintertreffen gebracht hatten. Nach dem Most-Wochenende führt er die WM mit nun 46 und 53 Punkten Vorsprung vor seinen Hauptgegnern Yari Montella (Barni Ducati) und Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) an.

Dennoch hofft er, dass sich so etwas wie auf Phillip Island sowie danach in Barcelona in der zweiten Saisonhälfte nicht wiederholt. «Es kann sich immer mehr oder weniger ändern, aber ich will natürlich auch alle weiteren Rennen auf dem Podium beenden. Jetzt habe ich sechs Rennen in Folge gewonnen, was zeigt, dass wir einen sehr guten Schritt gemacht haben», unterstrich er.

Die Frage, ob er sich nach jedem Sieg stärker und stärker, ja fast unbesiegbar fühle, beantwortete er so: «Irgendwie schon. Ich fühle mich sehr gut auf dem Bike und mit dem Team. Wir arbeiten jeden Tag sehr hart und erwarten weitere Schritte.» Das klingt für die Konkurrenz schon fast wie eine Drohung. Auch weil ihm die kommenden Strecken wie Portimao, Magny-Cours und vor allen Aragon und Jerez in seiner Heimat gut liegen und er mit seinen teilweisen Tests dort sehr zufrieden war.

Seine derzeitige Vormachtstellung kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass er in den Rennen eine gewisse Ruhe ausstrahlt und sich ohne wilde Manöver jeweils an die Spitze setzt. «Genau das war mein Problem am Saisonanfang. Ich habe meine Lektion gelernt und warte jetzt ab, bis meine Zeit zum Attackieren gekommen ist.»

Jetzt ist er der klare Titelfavorit, doch hält er bei diesem Thema den Ball flach. «Wir haben am Saisonanfang gesehen, was alles passieren kann. Es wird wichtig sein, keine weiteren Fehler zu machen und Rennen zu gewinnen. Wir müssen aber trotzdem auf der Hut sein, denn meine Verfolger sind ebenfalls regelmäßig auf dem Podest», gibt Adrian zu bedenken.

Sein Vorgänger auf der Ducati Panigale V2 im Aruba-Team, Nicola Bulega, hat 2023 zwölf der 24 Rennen gewonnen, stieg als Weltmeister in die Superbike-Kategorie auf und machte dort von Anfang an eine sehr gute Figur. Ein Weg, den Adrian Huertas ebenfalls gern einschlagen möchte? «Natürlich wäre es cool und ein logischer Schritt, eines Tages ein Superbike zu fahren. Mein Ziel ist aber weiterhin, gute Ergebnisse in der Supersport-Klasse zu erzielen. Das ist der einzige Weg, um den nächsten Schritt zu machen. Ich bin noch ziemlich jung und konzentriere mich jetzt erst einmal auf meinen aktuellen Job und auf mein Ziel, Weltmeister zu werden. Ich bin auf einem guten Weg. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen.»