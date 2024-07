Most, Lauf 2: Schrötter nach Aufholjagd Neunter 21.07.2024 - 16:01 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Marcel Schrötter überholte viele Gegner © Seidenglanz Marcel Schrötter wurde von seinem gestürzten Teamkollegen behindert

Das Supersport-Meeting in Most endete mit dem zweiten Sieg von Ducati-Pilot Adrian Huertas. Marcel Schrötter (MV Agusta) war in einen Zwischenfall verwickelt und betrieb als Neunter Schadensbegrenzung.