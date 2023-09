Schrötter sem alternativa: Assinar até Portimão

Durante muitos anos, Michael Kories tomou conta dos negócios de Marcel Schrötter, mas desde o início desta época que o treinador se tem vindo a afastar cada vez mais. "O Marcel tem uma rede de contactos tão boa que agora pode falar por si próprio", disse na altura Kories, que tem uma estreita amizade com o bávaro.

Marcel sempre sublinhou nos últimos meses que a continuação da colaboração com a MV Agusta era a sua prioridade. Sente-se claramente em casa na equipa de Andrea Quadranti e, graças a sete subidas ao pódio em 22 corridas, Schrötter é terceiro no Campeonato do Mundo a quatro jornadas do final da época. Está a 56 pontos de Stefano Manzi e a 57 pontos dele. Portanto, as posições estão definidas.

A única dor de cabeça de Schrötter nas últimas semanas foi o facto de a FIM, a federação mundial de motociclismo, continuar a ajustar o parafuso de equilíbrio, da última vez que a MV Agusta reduziu a abertura máxima do acelerador em Magny-Cours. Na pista de França, que era nova para ele, Marcel terminou em sétimo e quarto, na conhecida MotorLand Aragon em quinto e segundo.

Por isso, ele fez perguntas intensas no paddock da SBK e explorou todas as possibilidades. Também se seria possível uma promoção para a classe Superbike - o que não é o caso atualmente.

Os resultados são preocupantes. Muitas equipas estão interessadas no veloz Schrötter, mas o piloto de 30 anos não vai trazer dinheiro nem correr de graça. "Não quero ficar rico, mas também tenho de viver de alguma coisa", disse Marcel ao SPEEDWEEK.com.

No fim de semana passado, para além da Team MV Agusta Reparto Corse, para quem Schrötter sempre foi a primeira escolha, só restavam duas outras: a equipa campeã do mundo Evan Bros Yamaha e a equipa holandesa EAB, que vai mudar da Yamaha para a Ducati em 2024. Mas nenhuma das equipas pode oferecer a Schrötter o tipo de condições que ele pretende.

Schrötter está prestes a chegar a acordo com o seu atual chefe de equipa, Andrea Quadranti, e o piloto do Ticino pediu uma decisão até ao próximo fim de semana em Portimão.