Sorpresa: Petronas Honda con un piloto japonés del Mundial de Moto3

En el Petronas MIE Honda, se consideraba que Ibrahim Norrodin y Khairul Idham Pawi tenían muchas posibilidades de suceder a Tarran Mackenzie y Adam Norrodin, pero tener a dos malasios en la parrilla del Campeonato del Mundo de Supersport no era una opción. El jefe del equipo, Midori Moriwaki, dio la sorpresa con el fichaje de Kaito Toba.

Toba disputa actualmente el Campeonato del Mundo de Moto3, y el piloto japonés terminó segundo en el podio de la cita en el circuito de Buddh, en la India. Con seis clasificaciones entre los ocho primeros, el piloto de 23 años ocupa la undécima posición en el Campeonato del Mundo a falta de una carrera para el final de la temporada. "Estoy encantado de unirme al equipo Petronas MIE Racing Honda. Es una gran oportunidad para mí y estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto", ha declarado Toba. "Agradezco a Petronas, Honda y Midori la confianza que han depositado en mí. Este es un nuevo capítulo en mi carrera, ya que competiré por primera vez en el Campeonato del Mundo de Supersport. Aunque estoy acostumbrado a entrenar con una moto de 600cc, no tengo experiencia con la CBR600RR. Así que planeo aprovechar al máximo cada sesión de entrenamientos invernales para desarrollar un buen feeling con la moto desde el principio."

No sólo la moto y los neumáticos serán nuevos para el piloto japonés, sino también algunos de los circuitos. "El calendario de doce fines de semana de carreras incluye circuitos que conozco, pero también dos o tres que nunca he visto antes", reflexiona Toba. "Como no he pilotado la moto antes, no puedo tener expectativas realistas, pero una cosa es segura: estoy impaciente por afrontar este nuevo reto y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí mismo".

Dados los magros resultados de los pilotos Honda este año, Toba se enfrenta sin duda a un gran reto.

El contrato para la segunda CBR600RR fue adjudicado a Pawi. El piloto de 25 años debutó en el Campeonato del Mundo de Supersport con una wildcard en el final de temporada en Jerez. Este año, disputa la categoría SSP del Campeonato Asiático de Carreras en Carretera con Honda como trabajo principal y lidera la clasificación general. "Ya conozco al equipo, todos me han ayudado mucho en cada sesión. El Campeonato del Mundo Supersport es una categoría muy competitiva con muchos pilotos rápidos. Haré todo lo posible para adaptarme rápidamente y seguirles el ritmo", espera Pawi. "Conozco la mayoría de los circuitos de mi época en Moto3 y Moto2, pero también hay algunos que nunca he visitado. En estos casos será difícil, pero intentaré aprender rápidamente. Mi primer objetivo es sumar puntos de forma constante y luego averiguar cómo puedo mejorar a lo largo de la temporada."