Bestätigt: Marcel Brenner zurück in der Supersport-WM

Seit Mitte August wissen regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com von Marcel Brenners Comeback-Plänen für die Supersport-WM. Jetzt steht fest: Der Schweizer wird 2024 für das Team MTM Kawasaki fahren.

In den Jahren 2021 und 2022 bestritt Marcel Brenner 35 Rennen in der Supersport-WM, der 26-Jährige fuhr 15 Mal in die Punkte und glänzte als Fünfter in Barcelona 2021.

Für 2023 fand der Schweizer kein Team, weil die Forderungen für viele Fahrer inzwischen unerfüllbar sind. Im Dezember 2022 entschied er sich deshalb für den Wechsel in die Endurance-WM, in welcher er diese Saison für das Team Bolliger Switzerland eine Kawasaki ZX-10RR fuhr.

Brenner ist seit Anfang März mit dem Team MTM Kawasaki in Kontakt, für das dieses Jahr der ehemalige 300er-Weltmeister Adrian Huertas fuhr. Als sich der Youngster beim Auftakt in Australien schwer verletzte und auch in Indonesien fehlte, ergriff Brenner die Initiative und fragte bei MTM an, die drei Buchstaben stehen für Moto Tuning Mol, ob sie Verwendung für ihn hätten. Marcel durfte Anfang April in Assen testen, doch obwohl sich Huertas den fünften Lendenwirbel und mehrere Rippen gebrochen hatte, war er Ende April wieder dabei und für Brenner ergab sich keine Möglichkeit, als Ersatz einzuspringen.

Huertas wechselte nach dieser Saison ins Team Aruba.it Ducati und wurde Nachfolger von Weltmeister Nicolo Bulega. Brenner hielt den Kontakt zu MTM stets aufrecht und einigte sich nun für 2024.

Beim Test in Assen hatte er mit der Kawasaki ZX-6R aufhorchen lassen. «Teammanager Ludo Van Der Veken war recht beeindruckt, als ich nach einem halben Tag mit dem für mich neuen Motorrad gleich schnell war wie Glenn van Straalen, der die Strecke in- und auswendig kennt», erzählte Marcel SPEEDWEEK.com. «Auch die Zeiten passten. Bei 4 Grad Celsius war ich mit dem harten SC1-Hinterreifen gleich schnell wie letztes Jahr mit der Yamaha im Rennen. Seit diesem Jahr hat die Kawasaki Ride-by-wire, alle loben, dass man das Bike damit viel besser abstimmen kann. Deshalb ist die Kawasaki wieder so konkurrenzfähig geworden. Es war offensichtlich, dass nicht nur Öncü stark war, sondern auch Leute wie Booth-Amos und Huertas waren viel besser als vorher.»

«Das Team macht Motorentuning und Fahrwerke, sie wissen genau, was sie machen», streute Brenner seiner neuen Mannschaft Rosen. «Huertas war mit ihnen Meister in der Supersport 300, dann haben sie für ihn 2022 das 600er-Team gemacht. MTM will das Team weitermachen, auch als Adrian zu Ducati ging. Sie wollen längerfristig arbeiten.»

Wann genau Brenner zum ersten Mal mit seinem neuen Team testet, steht noch nicht fest. «Geplant ist, dass wir im Dezember nach Cartagena in Spanien gehen», verriet er. «Dann haben wir einen weiteren zweitägigen Test im Januar geplant und natürlich den offiziellen Test unmittelbar vor dem WM-Auftakt Ende Februar auf Phillip Island.»

Ohne starke Partner wäre der Start in der Supersport-WM für Marcel Brenner nicht möglich. Deshalb sagt er: «Großer Dank geht an meinen Helmsponsor Airoh und an die Mototech-Truppe aus Oberentfelden. Und an die Firma Viamo, unter deren Namen ich starten werde.»