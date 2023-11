Surprise : Petronas Honda avec un Japonais du championnat Moto3

Après que Petronas Honda ait promu Tarran Mackenzie et Adam Norrodin dans la catégorie Superbike, la directrice de l'équipe Midori Moriwaki avait besoin de nouveaux pilotes pour le championnat du monde Supersport 2024. Ce fut un Japonais et un Malaisien.

Chez Petronas MIE Honda, Ibrahim Norrodin et Khairul Idham Pawi avaient de bonnes chances de succéder à Tarran Mackenzie et Adam Norrodin, mais faire courir deux Malaisiens en Championnat du monde Supersport, ce n'était pas possible. Avec l'engagement de Kaito Toba, la directrice de l'équipe Midori Moriwaki a créé la surprise.

Toba participe actuellement au championnat du monde Moto3, et lors du meeting sur le circuit de Buddh en Inde, le Japonais a réussi à monter sur la deuxième marche du podium. Avec six finales dans le top 8, le pilote de 23 ans occupe la onzième place du championnat du monde à une course de la fin de la saison. "Je suis ravi de rejoindre le Petronas MIE Racing Honda Team. C'est une grande opportunité pour moi et je suis très fier de faire partie de ce projet", a déclaré Toba. "Je remercie Petronas, Honda et Midori pour la confiance qu'ils ont placée en moi. C'est un tout nouveau chapitre dans ma carrière, car je vais participer pour la première fois au championnat du monde Supersport. Bien que je sois habitué à m'entraîner avec une machine de 600cc, je n'ai pas encore d'expérience avec la CBR600RR. J'ai donc l'intention de tirer le meilleur parti de chaque session d'essais hivernaux afin de développer un bon feeling avec la moto dès le début".

Il n'y a pas que la moto et les pneus qui seront nouveaux pour le Japonais, mais aussi certains circuits. "Le calendrier de douze week-ends de course comprend des circuits que je connais, mais aussi deux ou trois que je n'ai jamais vus", rumine Toba. "Comme je n'ai pas encore piloté la moto, je ne peux pas avoir d'attentes réalistes, mais une chose est sûre - je suis impatient de relever ce nouveau défi et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même".

Au vu des maigres résultats des pilotes Honda cette année, Toba a définitivement un grand défi à relever !

C'est Pawi qui a remporté le contrat pour la deuxième CBR600RR. Le jeune homme de 25 ans a fait ses débuts dans le championnat du monde Supersport avec une wildcard lors de la finale de la saison à Jerez. À titre principal, il dispute cette année la catégorie SSP de l'Asian Road Racing Championship sur Honda et est en tête du classement général. "J'ai déjà appris à connaître l'équipe, tout le monde a été très serviable pendant chaque session. Le championnat du monde Supersport est une catégorie très compétitive avec beaucoup de pilotes rapides. Je ferai de mon mieux pour m'adapter rapidement et rivaliser avec eux", espère Pawi. "Je connais la plupart des circuits pour les avoir fréquentés en Moto3 et Moto2, mais il y en a aussi quelques-uns que je n'ai jamais visités. Dans ces cas-là, ce sera difficile, mais je vais essayer d'apprendre rapidement. Mon premier objectif est de marquer des points de manière constante et de voir ensuite comment je peux m'améliorer au cours de la saison".