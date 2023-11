Sorpresa: Petronas Honda con il pilota giapponese del Campionato del Mondo Moto3

Alla Petronas MIE Honda, Ibrahim Norrodin e Khairul Idham Pawi erano considerati con buone possibilità di succedere a Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, ma avere due malesi sulla griglia di partenza del Campionato mondiale Supersport non era un'opzione. Il boss del team Midori Moriwaki ha fatto una sorpresa con l'ingaggio di Kaito Toba.

Toba sta attualmente disputando il Campionato del Mondo Moto3 e il pilota giapponese è salito sul secondo gradino del podio in occasione dell'incontro sul Buddh Circuit in India. Con sei piazzamenti tra i primi otto, il 23enne si trova all'undicesimo posto nel campionato mondiale a una gara dalla fine della stagione. "Sono entusiasta di entrare a far parte del team Petronas MIE Racing Honda. È una grande opportunità per me e sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto", ha dichiarato Toba. "Ringrazio Petronas, Honda e Midori per la fiducia che hanno riposto in me. Si tratta di un nuovo capitolo della mia carriera, in quanto parteciperò per la prima volta al Campionato del Mondo Supersport. Anche se sono abituato ad allenarmi su una moto da 600cc, non ho esperienza con la CBR600RR. Ho quindi intenzione di sfruttare al massimo ogni sessione di test invernali per sviluppare un buon feeling con la moto fin dall'inizio".

Non solo la moto e i pneumatici saranno nuovi per il pilota giapponese, ma anche alcuni dei circuiti di gara. "Il calendario di dodici weekend di gara comprende piste che conosco, ma anche due o tre che non ho mai visto prima", ha commentato Toba. "Non avendo mai guidato la moto prima d'ora, non posso avere aspettative realistiche, ma una cosa è certa: non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e sono pronto a dare il meglio di me".

Visti i magri risultati ottenuti quest'anno dai piloti Honda, Toba dovrà sicuramente affrontare una grande sfida!

Il contratto per la seconda CBR600RR è stato assegnato a Pawi. Il 25enne ha fatto il suo debutto nel Campionato Mondiale Supersport con una wildcard nel finale di stagione a Jerez. Quest'anno sta disputando la categoria SSP del Campionato Asiatico su strada con la Honda come lavoro principale ed è in testa alla classifica generale. "Ho già avuto modo di conoscere la squadra, tutti sono stati molto disponibili durante ogni sessione. Il Campionato del Mondo Supersport è una categoria molto competitiva con molti piloti veloci. Farò del mio meglio per adattarmi rapidamente e tenere il loro passo", spera Pawi. "Conosco la maggior parte dei circuiti grazie al mio periodo in Moto3 e Moto2, ma ce ne sono alcuni che non ho mai visitato. In questi casi sarà difficile, ma cercherò di imparare in fretta. Il mio primo obiettivo è quello di ottenere punti in modo costante, per poi scoprire come migliorare nel corso della stagione".