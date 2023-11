Surpresa: Petronas Honda com piloto japonês do Campeonato do Mundo de Moto3

Na Petronas MIE Honda, Ibrahim Norrodin e Khairul Idham Pawi eram considerados como tendo boas hipóteses de suceder a Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, mas ter dois malaios na grelha do Campeonato do Mundo de Supersport não era uma opção. O chefe de equipa Midori Moriwaki surpreendeu com a contratação de Kaito Toba.

Toba está atualmente a disputar o Campeonato do Mundo de Moto3 e o piloto japonês terminou no segundo lugar do pódio no encontro no Circuito de Buddh, na Índia. Com seis resultados entre os oito primeiros, o jovem de 23 anos está em décimo primeiro lugar no campeonato do mundo, quando falta uma corrida para o final da época. "Estou muito contente por me juntar à equipa Petronas MIE Racing Honda. Esta é uma grande oportunidade para mim e estou muito orgulhoso por fazer parte deste projeto", afirmou Toba. "Agradeço à Petronas, à Honda e à Midori pela confiança que depositaram em mim. Este é um novo capítulo na minha carreira, uma vez que vou competir no Campeonato do Mundo de Supersport pela primeira vez. Apesar de estar habituado a treinar com uma moto de 600cc, não tenho experiência com a CBR600RR. Por isso, tenciono aproveitar ao máximo todas as sessões de testes de inverno para desenvolver uma boa sensação com a moto desde o início."

Não só a moto e os pneus serão novos para o piloto japonês, mas também algumas das pistas de corrida. "O calendário de doze fins-de-semana de corrida inclui pistas que eu conheço, mas também duas ou três que nunca vi antes", disse Toba. "Como nunca pilotei a moto antes, não posso ter expectativas realistas, mas uma coisa é certa: estou ansioso por enfrentar este novo desafio e estou pronto para dar o meu melhor."

Dados os fracos resultados dos pilotos Honda este ano, Toba está definitivamente a enfrentar um grande desafio!

O contrato para a segunda CBR600RR foi atribuído a Pawi. O piloto de 25 anos fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de Supersport com um wildcard no final da época em Jerez. Este ano, está a disputar a categoria SSP do Campeonato Asiático de Corridas de Estrada com a Honda como trabalho principal e lidera a classificação geral. "Já conheço a equipa, todos foram muito prestáveis em todas as sessões. O Campeonato do Mundo de Supersport é uma categoria muito competitiva com muitos pilotos rápidos. Vou dar o meu melhor para me adaptar rapidamente e acompanhá-los", espera Pawi. "Conheço a maioria das pistas do meu tempo na Moto3 e Moto2, mas também há algumas que nunca visitei. Nestes casos vai ser difícil, mas vou tentar aprender rapidamente. O meu primeiro objetivo é marcar pontos de forma consistente e depois descobrir como posso melhorar ao longo da época."