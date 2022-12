Ab Samstag ist GASGAS-Star Sam Sunderland der Gejagte

Seine GASGAS ziert die Nummer 1 des Weltmeisters, außerdem ist Sam Sunderland der letzte Gewinner der Rallye Dakar. Der Engländer zählt auch bei der am Samstag beginnenden 45. Ausgabe zu den Favoriten.

Bei der Rallye Dakar 2023 gibt es viele siegfähige Piloten, allein in den Werksteams der Pierer Mobility Group treten vier ehemalige Gewinner an. Titelverteidiger ist GASGAS-Star Sam Sunderland, der 2017 bereits mit KTM erfolgreich war. Der Engländer wurde 2022 zudem erster Weltmeister der neu formierten Rally-Raid-WM mit dem Label ‹W2RC› und wird mit der Startnummer 1 in die Saison 2023 starten, deren Auftakt die Dakar ist.

«Dass ich der erste Motorradsieger in der W2RC bin, wird immer irgendwo auf einem Zettel stehen. Wir haben vor der Dakar ein kleines Video in Marokko gedreht, und das Motorrad trug die Nummer 1. Das bringt dich in Wallung, es bringt all die Erinnerungen und Emotionen der letzten Dakar zurück, was du durchgemacht hast, um dir diese Nummer zu verdienen», sagte der 36-Jährige. «Aber es bringt auch Verantwortung und eine Zielscheibe auf dem Rücken mit sich. Das ist ein etwas zweischneidiges Schwert!»

Ganz klar ist Sunderland bei der am 31. Dezember mit dem Prolog beginnenden Dakar der Gejagte. Aber die Erfahrung und Coolness, die der GASGAS-Pilot mitbringt, ist in Kombination mit seinem Speed eine schwer zu schlagende Kombination. Körperlich ist Sunderland in Bestform.

«Ich mag es nicht, wenn man zu lange pausiert, denn man gewöhnt sich wieder an das normale Leben, und die Rückkehr zu den Rennen ist etwas schwierig, man muss sich anpassen», bedauerte Sunderland die seit Oktober rennfreie Zeit. «Aber ich hatte viel Zeit in der Wüste und auf dem Motorrad, um mich wieder einzugewöhnen. Ich versuche, mir keine Vorstellungen oder Hoffnungen zu machen und nehme einfach, was kommt. Ich war 10 Jahre lang in Dubai, und ich liebe Dünen, also sollte das Empty Quarter cool für mich sein. Die Dakar ist ein wenig wie eine Lotterie. Niemand weiß, was passieren wird.»