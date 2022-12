Daniel Sanders nach Horror-Saison: «Wird schwierig»

GASGAS-Pilot Daniel Sanders wird bei der anstehenden Rallye Dakar in Saudi-Arabien eine harte Aufgabe haben, denn nach einer Saison, die von Verletzungen und Operationen geprägt war, muss hart für den Erfolg arbeiten.

Daniel Sanders gehörte 2021 zu den Überraschungen bei der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien. Der Australier krönte seine erste Teilnahme bei der härtesten Rallye der Welt mit dem vierten Gesamtrang. Er wurde mit seiner KTM bester Rookie in Saudi-Arabien. Ein Jahr später war er einer der großen Favoriten auf den Sieg, doch ein schwerer Sturz bedeutete das frühe aus.

An diesem Morgen, dem Tag nach dem Ruhetag, lag der Australier mit zwei Siegen in den ersten sechs Etappen auf dem dritten Gesamtrang. Seine zweite Dakar endete daher mit einem gebrochenen Ellbogen und linken Handgelenk im Krankenhaus. Aufgrund von Komplikationen im Ellbogen folgte eine harte Saison. Sanders, der nur das Rennen in der Hattah-Wüste in Australien bestritten und gewonnen hat, kommt voller Zweifel zur Dakar, während seine Hauptgegner aus einer kompletten Rallye-Saison kommen.

«Mein Jahr war ein bisschen eine Katastrophe. Ich bin sehr gut in die Dakar gestartet, habe Etappen gewonnen und stand am Ruhetag auf dem dritten Platz. Am siebten Tag hatte ich einen Sturz und zerstörte meinen linken Ellbogen, was mich leider aus dem Rennen warf», erklärte Sanders vor seiner dritten Teilnahme an der Dakar-Rallye. «Ich ging nach Hause und hatte eine zweite Operation. Also verpasste ich Abu Dhabi.»

«Ich begann mit dem Training für ein Wüstenrennen in Australien und gewann das ‚Hattah Desert Race‘. Es war sehr cool. Dann ging ich zum Training nach Amerika und als ich zurückkam, machte ich ein Kontrollröntgen und stellte fest, dass ich mir leider wieder den Ellbogen gerissen hatte», so der GASGAS-Pilot. «Also musste ich erneut operiert werden und sie setzten mir Platten ein.»

Sanders: «Ich hatte eine weitere Operation und jetzt ist alles in Ordnung. Ich werde für das Rennen bereit sein. Im besten Fall lautet das Ziel für die nächsten fünf Jahre, fünf Dakars zu gewinnen. Das wäre natürlich das Best-Case-Szenario. Aber es wird sehr schwer sein, dorthin zu gelangen. Ich bin seit neun Monaten nicht mehr gefahren. Es wird sehr schwierig für mich, dorthin zurückzukehren, wo ich war.»

«Ich bin bereit für die Herausforderung und möchte die Dakar unbedingt beenden», formulierte der 28-Jährige sein bescheidenes Ziel. «Ich muss es nur etwas schlauer angehen. Ich hatte dieses Jahr Pech, also denke ich, dass ich sehr stark zurückkommen und ein gutes Ergebnis erzielen kann. In den nächsten Jahren möchte ich einfach jede Dakar beenden und so oft wie möglich auf das Podium kommen.»

«Ich bin super begeistert von der Idee zu kämpfen. Dafür lebe ich jedes Jahr: alles geben und ins Ziel kommen. Ich bin fest entschlossen, dieses Jahr alles für die Dakar zu geben. Ich habe sicher gute Chancen, um den Sieg zu kämpfen», fügte der selbstbewusste Australier am Ende hinzu.