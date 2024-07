Romaniacs, Tag 2: Bulgare vorne, Letti setzt sich ab

Der Bulgare Teodor Kabakchiev (Sherco) gewann den zweiten Offroad-Renntag bei den Red Bull Romaniacs mit 4 Minuten Vorsprung auf Manuel Lettenbichler (KTM). Mario Roman (Sherco) wurde Dritter.

Am zweiten von vier Offroad-Renntagen waren in der Gold-Klasse der Topfahrer gnadenlose 183 km zu bewältigen. Teodor Kabakchiev war mit einiger Wut an den Start gegangen, nachdem er am Mittwoch mit einem Rückstand von 38 Minuten auf Lettenbichler nur den 5. Platz in der Tageswertung erreichen konnte. Am Donnerstag bewies der Bulgare, dass weiterhin mit ihm zu rechnen ist und er in der Gesamtwertung ernsthafte Ambitionen auf das Podium hat. Mit Bestzeiten in vier von 13 Check-Points erreichte er auf seiner Sherco nach 6 Stunden und knapp 22 Minuten das Ziel und schob sich in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz vor.

Nach dem kräftezehrenden ersten Tag verlor Lettenbichler zwar knapp 4 Minuten auf Kabakchiev, distanzierte dessen Markenkollegen Mario Roman aber um weitere 14 Minuten. Der Österreicher Michael Walkner (GASGAS) zeigte wiederum eine starke Leistung und belegte vor Wade Young aus Südafrika den 4. Rang in der Tageswertung.

Im Rahmen der Marathon-Etappe verabschiedeten sich die Fahrer beim Mittagsservice von ihren Teams und werden sich erst am Servicepunkt des Offroad-Tags 3 wiedersehen. Am Donnerstagnachmittag ging es also darum, die Maschinen zu schonen und gleichzeitig sicherzustellen, dass in der Gesamtwertung keine Zeit verloren geht.

In der Gesamtwertung liegt Lettenbichler nun fast 35 Minuten vor Kabakchiev und gut 43 Minuten vor dem Drittplatzierten Roman. Dahinter lauern Walkner mit gut 55 Minuten und Young mit gut 57 Minuten in Schlagdistanz für das Podium in der Gesamtwertung.

Am Freitag steht eine weitere Marathon-Etappe auf dem Programm und es sind 162 km zu absolvieren. Für die Schnellsten wird eine Fahrzeit von ca. 6 Stunden erwartet.

Teo Kabakchiev: «Ich hatte einen guten Tag, eine gute Geschwindigkeit. Der letzte Abschnitt wurde nach einigen Durchläufen vielleicht besser, er war ziemlich hart. Ich bin zufrieden mit meinem Tag.»

Manuel Lettenbichler: «Ich habe den Tag genossen, bin sehr zufrieden mit mir. Die nächsten Tage werden ziemlich schwierig. Der letzte Goldabschnitt war wirklich hart, es war nur eine Auffahrt, aber die oberste Schicht war so glatt, dass ich etwa fünf Versuche brauchte. Aber ich hatte einen tollen Tag.»

Vorläufige Ergebnisse:



Red Bull Romaniacs, Offroad-Renntag 2:

1. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 6:21,38 Stunden

2. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 6:25,36

3. Mario Roman (E), Sherco, 6:39,46

4. Michael Walkner (A), GASGAS, 6:45,45

5. Wade Young (ZA), GASGAS, 6:49,57

6. Jonny Walker (GB), Beta, 6:54:28

7. Mitch Brightmore (GB), Husqvarna, 7:10,47

8. Sonny Goggia (I), KTM, 6:55,42

9. Graham Jarvis (GB), Husqvarna, 7:12,00

10. Alfredo Gomez (E), Rieju, 7:16,23



Vorläufige Gesamtwertung nach 2 von 4 Tagen:

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 13:33,58 Stunden

2. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 14:08,52

3. Mario Roman (E), Sherco, 14:17,09

4. Michael Walkner (A), GASGAS, 14:29,12

5. Wade Young (ZA), GASGAS, 14:31,11

6. Jonny Walker (GB), Beta, 15:42:39

7. Mitch Brightmore (GB), Husqvarna, 15:57,51

8. Graham Jarvis (GB), Husqvarna, 15:59,05

9. Sonny Goggia (I), KTM, 17:56,12

10. Alfredo Gomez (E), Rieju, 18:04,19