Die Rallye Dakar 2023 hat mindestens 25 wahre Helden

Erst fahren, dann schrauben: Die Teilnehmer der Original by Motul haben die schwerste Aufgabe

Teilnehmer an der Dakar sind sich bewusst, welches Risiko sie sich auf der härtesten Rallye der Welt aussetzen. Eine besonders tapfere Gruppe von Motorradpiloten verzichtet sogar bewusst auf jegliche Unterstützung.

Die Motorrad-Kategorie der Rallye Dakar 2023 hat 118 Teilnehmer. Realistische Siegchancen haben aber nur die eingeschriebenen WM-Piloten, die sich hauptberuflich diesem Sport verschrieben haben und für die offiziellen Werksteams fahren.

Privatiers und engagierte Amateure machen den Löwenanteil des Felds aus. Davon 25 starten in der sehr speziellen Kategorie ‹Original by Motul› – bis 2017 bekannt als ‹Malle-Moto›. Fahrer, die sich in dieser Sonderwertung eingeschrieben haben, erhalten auf den 14 Etappen über insgesamt 8500 km keine Hilfe. Sie müssen sich nach den Strapazen des Wettkampftages im Kampf gegen die Erschöpfung selbst um die mechanische Instandhaltung ihrer Motorräder und das Beheben von technischen Problemen kümmern.

Was die übrigen Piloten nur auf den beiden Marathon-Etappen durchmachen, erleben diese Kämpfer jeden einzelnen Tag! Diese Abenteurer verkörpern den Geist der Rallye Dakar, denn der Fahrer steht bei diesem Wettbewerb in der wohl ursprünglichsten Form im Mittelpunkt.

Sponsor Motul unterstützt die 'Original'-Kategorie mit einem Bereich im Biwak, in dem sie schlafen und arbeiten können sowie Produkte für ihre Motorräder erhalten. Dort kümmert sich Matthieu Marchand mit seinen Mitarbeitern um die zumeist erschöpften Piloten.

«Diese Jungs sind wahre Kämpfer: Am Tag sind sie Fahrer, abends der Mechaniker und in der Nacht schreiben sie ihre eigenen Presse-Texte», erzählt der Franzose mit Begeisterung. «Es sind Amateure, die sich einen Traum erfüllen und ohne jeglichen Support die Rallye bestreiten. Sie müssen wirklich alles selbst erledigen. Für mich ist es eine Ehre, ihnen zu helfen.»

Eingeschrieben in die Original-Kategorie haben sich bei der 45. Ausgabe der Rallye Dakar 25 Motorradpiloten, acht weniger als 2022. Dies liegt auch daran, dass die Einstiegshürden für eine Dakar-Teilnahme angehoben wurden. Die Südafrikanerin Kirsten Landmann ist die einzige Frau, Mike Wiedemann der einzige deutschsprachiger Teilnehmer.