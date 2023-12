Sam Sunderland (GASGAS) brennt für den Dakar-Triumph

Als Rally-Raid-Weltmeister und Dakar-Sieger erlebte Sam Sunderland 2023 ein Jahr zum Vergessen. Für die 46. Ausgabe hat sich der Red Bull GASGAS-Pilot ein Comeback vorgenommen. Das Feuer lodert in ihm.

Das Rallye-Jahr 2022 war das Jahr von Sam Sunderland. Zuerst sorgte der Engländer für den ersten GASGAS-Sieg bei einer Dakar, am Ende des Jahres krönte er sich zum Rally-Raid-Weltmeister. Auf den Höhepunkt folgte ein tiefer Fall.

Der 34-Jährige musste bei der Dakar 2023 auf der ersten Etappe nach einem schweren Sturz aufgeben. Die Abu Dhabi Desert verpasste er, nachdem er sich bei der Vorbereitung bei einem Sprung über eine Düne einen Bruch des unteren rechten Wadenbeins zugezogen hatte. Nach einem Unfall auf Etappe 2 war die Sonora-Rallye in Mexiko ebenfalls für den 34-Jährigen früh beendet. Und auf der Desafio Ruta 40 in Argentinien und auch in Marokko warf Sunderland vorzeitig das Handtuch. Man kann sich vorstellen, die Enttäuschung beim Weltmeister war riesig!

Schon nach seinem ersten Sieg auf KTM 2017 musste Sunderland bei der darauffolgenden Dakar aufgeben. «Es scheint, dass die Nummer 1 auf dem Motorrad nicht mit meinen Plänen übereinstimmt! Anderen ist es genauso ergangen», schmunzelte der frisch motivierte Sunderland. «Es ist immer eine Herausforderung, auf höchstem Niveau zu fahren, alles unter einen Hut zu bekommen und zu gewinnen. Wenn es einfach wäre, wäre es nicht so respektiert oder interessant. So frustrierend das auch sein mag, es ist auch Teil des Prozesses, der die Siege so gut schmecken lässt.»

Seine Verletzungen hat Sunderland überstanden und auch sein Umfeld stimmt, um bei der am 5. Januar beginnenden 46. Ausgabe der härtesten Rallye ein starkes Comeback zu zeigen. Bei jeder Dakar-Ankunft stand der Engländer auf dem Podium. «In Anbetracht meines Rekords sollte das Ziel sein, ins Ziel zu kommen, und dann wir sollten irgendwo in der Nähe sein – aber ich möchte auf jeden Fall einen dritten Titel gewinnen», sagte Sunderland. «Körperlich geht es mir jetzt gut. Zum Glück habe ich bei GASGAS ein großartiges Team um mich herum. Ehrlich gesagt, die Dakar ist für mich immer wichtiger als andere Rennen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass viel mehr Ruhm auf dem Spiel steht oder was es ist, aber es weckt auf jeden Fall immer das Feuer in mir.»

Zweiter GASGAS-Werkspilot bei der Dakar 2024 ist der Australier Daniel Sanders.