47. Dakar: Drei Deutsche, ein Österreicher, eine Frau

Das Teilnehmerfeld der Dakar 2025 ist imposant. Von 136 Nennungen kommen drei Piloten aus Deutschland und ein Fahrer aus Österreich. Die einzige Frau, die sich an das Abenteuer in der Wüste wagt, kommt aus Spanien.

Die Rallye Dakar ist eines der letzten Abenteuer auf diesem Planeten und sie übt nach wie vor einen großen Reiz aus. Bei der 47. Ausgabe sind 136 Teilnehmer aus 38 Nationen angemeldet. Mit 29 Fahrern ist Frankreich einmal mehr prominent vertreten, gefolgt von Spanien mit 15.

Aus deutschsprachigen Ländern kommt traditionell nur ein kleines Aufgebot. Der gebürtige Duisburger und Hero-Werkspilot Sebastian Bühler hat Chancen auf ein Top-10-Ergebnis. In der Rally2-Kategorie starten seine Landsleute Mike Wiedemann und Justin Gerlach, beide auf KTM. Für Gerlach ist es die erste Teilnahme. Seinen zweiten Auftritt bei der härtesten Rallye hat der Österreicher Tobias Ebster (KTM). Die Schweiz ist nicht vertreten.

Waren Frauen bei der Dakar schon immer nur in kleiner Anzahl dabei, ist es bei der am 3. Januar beginnenden Ausgabe nur eine einzige. Die Spanierin Sandra Gomez hat sich als Weltmeisterin im Trial und SuperEnduro sowie mehrfache XGames-Medaillengewinnerin einen Namen gemacht. Dieses Mal ist sie als Fantic-Werkspilotin am Start.