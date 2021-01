Tapfer: Mit 60 Jahren bei der Rallye Dakar 2021

In der Kategorie ‹Original by Motul› sind ganz besondere Charaktere bei der härtesten Rallye der Welt am Start. Auf sich allein gestellt nimmt Eric Martinez mit 60 Jahren an der Dakar 2021 teil!

Man muss aus besonderem Holz geschnitzt sein, um sich den Herausforderungen einer Rallye Dakar zu stellen. Und vor den Teilnehmern in der Kategorie ‹Original by Motul› ziehen sogar die Top-Piloten aus den Werksteams ihren Hut: Nur mit einer Kiste für Werkzeug und Material müssen diese Piloten selbst ihre Motorräder in Schuss halten.

Bei der 43. Ausgabe der Rallye Dakar haben sich 34 Motorradpiloten in der «Original» eingeschrieben. Einer von ihnen ist Eric Martinez, der mit 60 Jahren gleichzeitig einer der ältesten Dakar-Teilnehmer ist. In diesem Jahr fuhr der Franzose seine erste Dakar, schied nach einem Sturz auf Etappe 3 aber mit einem gebrochenen Schlüsselbein aus. 2021 will er es bis ins Ziel schaffen.

«2021 werde ich 61 – jetzt oder nie», weiß Martinez. «Ich habe dieses Rennen bereits seit der Rallye Abidjan-Nizza verfolgt, als Thierry Sabine noch fuhr. Außerdem wurde ich in Bouarfa geboren, einem kleinen Dorf in der marokkanischen Wüste. Dort bin ich aufgewachsen und habe bis zu meinem siebten Lebensjahr im Sand gespielt habe. Meine Wurzeln sind in der Wüste. Mit bald 61 weiß ich, dass ich eine weitere Teilnahme nicht lange aufschieben kann. Die Dakar ist eine Suche nach sich selbst und wir alle haben den Wunsch, das Ende dieses Abenteuers zu erreichen.»

Zur Erinnerung: Thierry Sabine ist der Erfinder der Rallye Dakar, nachdem er sich bei der Rallye Abidjan-Nizza im Jahr 1977 mehrere Tage in der libyschen Wüste verirrt hatte. Bei einem Hubschrauberabsturz während der Dakar 1986 kam der Franzose in Mali ums Leben.

Alle Piloten der ‹Original by Motul› im Rahmen der Dakar 2021.