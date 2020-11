Dakar 2021: Für diese Piloten ist ‹dabei sein› alles 30.11.2020 - 08:13 Von Kay Hettich

Dakar Moto © ASO Wer nicht selbst schrauben kann, sollte besser zu Hause bleiben

Allein die Teilnahme an der Rallye Dakar bezeichnen viele bereits als Sieg. Wer es in der Kategorie «Original by Motul» bis ins Ziel schafft, muss aus einem besonderen Holz geschnitzt sein.