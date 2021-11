Dakar 2022: 8177 km kreuz und quer durch die Wüste

Am Neujahrstag 2022 startet die Rallye Dakar in Saudi-Arabien in ihre 44. Ausgabe. Auf zwölf Etappen müssen die Teilnehmer der Motorrad-Fraktion über 8000 kräftezehrende Kilometer durch die Wüste pflügen.

Wenn in den meisten Teilen der Welt das neue Jahr mit einer Party beginnt, werden die Teilnehmer der Dakar 2022 wohl maximal mit einem Glas Sekt anstoßen, denn bereits am 1. Januar beginnt die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt mit dem Prolog, der die Startreihenfolge für den ersten offiziellen Renntag festlegt und in Etappe 1A umbenannt wurde. Die klassische erste Etappe am 2. Januar wird als Etappe 1B bezeichnet.

Die Route führt von H’ail über sechs Etappen zum Ruhetag in die Hauptstadt Riad, wo die Teilnehmer am 8. Januar erwartet werden. Anschließend folgen sechs weitere Etappen bis zur Hafenstadt Jeddah, wo die Dakar 2022 am 14. Januar enden soll. Sowohl das Zielpodium. Die es bis aufs Zielpodium schaffen, werden mindestens 8177 km im Sattel ihrer Motorräder gesessen haben, davon 4258 km als Wertungsprüfung – zuzüglich eventueller Irrfahrten. Die Etappen 2 und 3 bilden eine Marathonetappe, auf denen die Fahrer Reparaturen und Wartungen an ihren Fahrzeugen selbst erledigen müssen.

Bei der dritten Ausgabe der Dakar in Saudi-Arabien werden die Teilnehmer neue Gegenden erkunden. Führte die Route 2021 hauptsächlich durch den steinigen Norden des arabischen Landes, konzentriert sich Veranstalter A.S.O. nun auf das sogenannte «Empty Quarter» im Süden. Das hat zur Folge, dass der Anteil von Sand und Dünen stark ansteigt.