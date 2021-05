«Erklär denen das Reglement»: Trauer um Volker Nossek

Volker Nossek ist im Alter von nur 59 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Er war von 2004 bis 2020 in leitenden Positionen ein Garant für das erfolgreiche DTM-Programm von Audi.

Der deutsche Motorsport trauert um Volker Nossek: Einer der prägenden Verantwortlichen des DTM-Programms von Audi ist im Alter von nur 59 Jahren «nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben», wie die Ingolstädter mitteilten.

Nossek war von 2004 bis 2020 in leitenden Positionen ein Garant für das erfolgreiche DTM-Programm von Audi. Zuvor hatte er für Audi Sport bereits das Kundenteam Abt Sportsline in der Tourenwagenserie betreut.

«Sein Leben stand zwei Jahrzehnte lang ganz im Zeichen der DTM», sagt Julius Seebach, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH und bei Audi für den Motorsport verantwortlich. «Sein Tod ist ein großer Verlust für Audi Sport und stimmt uns alle sehr traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seiner Familie.»

Nossek war zum Beispiel auch derjenige, der die Fahrer in heiklen Regel-Angelegenheiten unterstützte, sie zu Verhandlungen begleitete. Wie zum Beispiel Timo Scheider 2015 nach dessen «Schieb-ihn-raus»-Skandal.

«Wie viele Diskussionen haben wir geführt, wie viele Momente haben wir bei Sportkommissaren gehabt und um unser Recht diskutiert! Und jetzt?!», schrieb Scheider: «Jetzt diskutierst du im nächsten Leben, mein lieber Volker. RIP da oben und erklär denen mal das Reglement!! Ich werd dich vermissen!»

«Ruhe in Frieden, mein Freund», schrieb wiederum Meister René Rast auf Instagram. «Wir haben so einige gemeinsame Schlachten hinter uns, aber leider konntest du diesen Kampf nicht gewinnen. Du warst ein echter Vollblut-Racer wie kaum ein anderer. Wir werden dich nie vergessen, aber sehr vermissen, Volker.»

Auch das langjährige Audi-Werksteam Phoenix äußerte sich in einem Statement. «Über viele Jahre hinweg standest du an unserer Seite, lieber Volker. Du warst eine der Schlüsselfiguren von Audi und hast zum Erfolg der Marke in der DTM maßgeblich beigetragen. Du warst immer mit ganzem Herzen bei der Sache, so wie es sich für einen echten Racer eben gehört. Mit dir verliert die Motorsportfamilie eine wichtige Persönlichkeit.»