Teilsieg ohne Wert: HRT und Abril verlieren Punkte

Das DMSB-Berufungsgericht hat entschieden: Die Disqualifikation von Vincent Abril aus Monza bleibt für den Samstag bestehen, für den Sonntag wird sie aufgehoben. Punkte bringt der Teilsieg aber keine.

Wertloser Teilsieg für das Haupt Racing Team vor dem DMSB-Berufungsgericht: Das Urteil der Sportkommissare zur Disqualifikation von Vincent Abril am Sonntag in Monza wurde aufgehoben. Die Disqualifikation für den Samstag bleibt allerdings bestehen.

Das Team bleibt für Qualifying und Rennen am Samstag disqualifiziert, weil der im Mercedes AMG GT3 verwendete Kraftstoff eindeutig nicht der hinterlegten Referenzprobe entsprach. Da der Regelverstoß jedoch nur für das Samstags-Qualifying feststellbar war, kann sich nach Auffassung des Gerichts eine Strafe nur auf den Samstag beziehen. Die zunächst von den zuständigen Sportkommissaren beschlossene Strafe für den Sonntag wurde aufgehoben.

Für Abril bleibt nun aber der Verlust seines ersten Platzes im Qualifying 1 und des zweiten Rangs im Rennen 1 am Samstag bestehen, was ihn insgesamt 21 Meisterschaftspunkte kostete.

Die am Samstag in Monza hinter Vincent Abril platzierten Piloten rückten in den Ergebnislisten auf. In den Gesamtständen war die Disqualifikation Abrils seit Monza bereits eingerechnet, so dass sich in den Ranglisten nach dem Urteil nichts mehr ändert.

Für den Sonntag erhält der Monegasse durch die Entscheidung des DMSB-Berufungsgerichts Platz sechs im Qualifying 2 und Rang elf in Rennen 2 wieder zurück. Auf die aktuellen Punktestände hat das Urteil des Berufungsgerichts keine Auswirkungen.

«Leider lässt sich im Nachhinein nicht mehr eindeutig feststellen, wie es zu dieser Abweichung kam. Unser Team hat sich nicht aktiv einen sportlichen Vorteil verschafft. Es muss in der Versorgungskette zu einer Kontamination des bei der Veranstaltung vorgeschriebenen Einheitskraftstoffes durch andere Treibstoffsorten gekommen sein. Nach diesem Vorfall werden wir alle in unseren Zuständigkeitsbereich fallenden Prozesse weiterhin kontinuierlich überprüfen und – soweit notwendig – verbessern, um solche Fälle für die Zukunft möglichst auszuschließen. Sehr unerfreulich ist, dass Vince Abril durch dieses Problem um die verdienten Meisterschaftspunkte seiner starken Leistung des Samstags in Monza gebracht wurde. Umso motivierter sind wir, die verlorenen Punkte zurückzuholen und dafür werden wir bei den drei verbleibenden DTM-Rennveranstaltungen wie immer alles geben», sagte HRT-CEO Ulrich Fritz.

Die Sportkommissare der DTM hatten am zweiten DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring Vincent Abril vom Haupt Racing Team nachträglich vom ersten DTM-Event der Saison 2021 in Monza disqualifiziert, das Team war dagegen in Berufung gegangen. Der Grund für den Ausschluss war, dass eine nach dem Qualifying 1 entnommene Benzinprobe aus dem #5 Mercedes-Benz AMG GT3 nicht der für den Saisonauftakt in Monza hinterlegten Referenzprobe des an die Teams ausgegebenen Kraftstoffs entsprochen hatte. Das ergab eine nachträgliche Analyse der Benzinprobe in einem Referenzlabor, wodurch ein Verstoß gegen das DTM-Reglement 2021, Artikel 45.5 erfüllt war.