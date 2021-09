Noch ein Lambo: Bortolotti startet in Assen für T3

Auch beim sechsten Rennwochenende der DTM von 17. bis 19. September im niederländischen Assen ist ein dritter Lamborghini Huracan dabei: Im Cockpit sitzt Mirko Bortolotti.

T3 Motorsport präsentiert den nächsten Gaststarter: Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti ist beim sechsten Rennwochenende der DTM von 17. bis 19. September im niederländischen Assen dabei. Der 31-jährige Italiener sitzt wie zuletzt Maximilian Paul in Spielberg in einem dritten Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Damit präsentiert sich die DTM in Assen mit 21 GT-Rennwagen. Neben Bortolotti wird Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien seinen dritten Gaststart im McLaren absolvieren.

«Ich freue mich sehr, dass ich mit T3 Motorsport mein Debüt beim nächsten DTM-Rennwochenende feiern werde. Ich möchte mich beim Team und auch bei Lamborghini bedanken, dass ich diese Möglichkeit bekomme und sie mir vertrauen», erklärt Mirko Bortolotti vor seinem Debüt. «Die DTM verfolge ich, seitdem ich ein kleines Kind war. Für mich wird ein Traum wahr, dass ich die Möglichkeit habe dort zu starten. Unsere Ambition als Marke ist, dass wir an der Spitze der DTM kämpfen werden.»

Auch auf Seiten der DTM-Organisation ITR ist die Freude groß. «Mirko Bortolotti zählt zu den schnellsten und erfahrensten GT-Piloten und ist ein absoluter Weltklassepilot», sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR. «Wir freuen uns sehr auf seine DTM-Premiere und danken T3 Motorsport für ihr Engagement, diesen Top-Piloten in die DTM zu holen.»

Der in Wien lebende 31-Jährige, der ausgezeichnet Deutsch spricht, wurde 2017 Meister in der Blancpain GT Series, der heutigen GT World Challenge Europe, und gewann 2018 sowie 2019 das 24-Stunden-Rennen von Daytona in der GTD-Klasse. Dazu kommen neben früheren Erfolgen im Formel-Rennsport inklusive Formel-1-Testfahrten auch einige Siege im ADAC GT Masters. Seit 2015 ist Bortolotti als Werksfahrer zudem in die Entwicklung des Lamborghini Huracan GT3 Evo eingebunden.

In Assen werden neben Bortolotti die beiden Stammfahrer Esteban Muth und Esmee Hawkey für den Rennstall aus Dresden an den Start gehen. «Wir freuen uns sehr, dass Mirko Bortolotti in Assen für uns fahren wird», sagt Jens Feucht, Teamchef von T3 Motorsport. «Mit seiner langjährigen Erfahrung im Huracán wird er uns als Team bei der weiteren Entwicklungsarbeit sicherlich weiterhelfen. Zudem bin ich mir sicher, dass auch unsere beiden Stammpiloten Esmee Hawkey und Esteban Muth viel von ihm lernen können und wir als Team dadurch einen weiteren Schritt nach vorne machen können.»