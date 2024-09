Jordan Pepper hofft auf weitere DTM-Rennen

Im ersten DTM-Rennen auf dem Sachsenring feierte Jordan Pepper sein Debüt. Im Grasser Lamborghini fuhr er direkt in die Punkte. Pepper hofft auf weitere DTM-Einsätze, was aber nicht in diesem Jahr sein wird.

An diesem DTM-Rennwochenende auf dem Sachsenring feiert Jordan Pepper sein Debüt in Deutschlands bekanntester Rennserie. Der Lamborghini-Werksfahrer aus Südafrika geht für das Grasser Racing Team an den Start, wo er einen Lamborghini Huracán GT3 steuert.

«Mit dem Start hier geht ein Traum für mich in Erfüllung», so Jordan Pepper vor dem Rennen gegenüber SPEEDWEEK. «Die DTM war immer ein Traum für mich. In Zukunft würde ich gerne mehr Rennen in der Serie bestreiten und ich würde sofort Ja sagen, wenn mich jemand dazu fragt.»

Doch in diesem Jahr ist es nicht möglich, dass der Südafrikaner noch mehr Rennen in der DTM bestreitet, da neben der GT World Challenge Europe das International GT Open das Hauptprogramm mit Pepper ist. Die verbleibenden DTM-Rennwochenenden auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim überschneiden sich mit dem GT Open in Barcelona und Monza, die für Pepper Vorrang haben.

Bei seinem Debüt im Samstagsrennen auf dem Sachsenring fuhr Pepper auf die zehnte Position und konnte somit bei seinem ersten DTM-Rennen direkt Punkte einfahren.