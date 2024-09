Thomas Preining mit Rundenrekord im Qualifying

Thomas Preining fuhr im ersten DTM-Qualifying auf dem Sachsenring einen neuen Rundenrekord. Doch der amtierende Meister wird nach einer Strafe nicht vom besten Startplatz an den Start gehen.

Der amtierende Meister schlägt zurück! Thomas Preining umrundete im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R den Sachsenring im Qualifying der DTM 1:17.199 Minuten. Der Österreicher brannte somit einen neuen Qualifyingrekord in den Asphalt der Berg-und-Talbahn in der Nähe von Chemnitz. Doch Preining wird in der Startaufstellung um fünf Positionen zurückgestellt, da er zuletzt am Nürburgring seine 3. Verwarnung in der DTM-Saison erhalten hat.

Rang zwei geht an den Emil Frey Racing Ferrari von Jack Aitken. 0,089 Sekunden fehlten dem Briten auf Preining.

Mirko Bortolotti komplettiert die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 1 (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

4. Luca Stolz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

5. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

7. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Nicki Thiim - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

10. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3