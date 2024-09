Marco Wittmann entschuldigt sich bei Jordan Pepper

Nach der Kollision im zweiten DTM-Rennen auf dem Sachsenring entschuldigt sich Marco Wittmann im Interview mit Ran bei Jordan Pepper und schiebt damit seinen Teamkollegen René Rast die Schuld zu.

Nach dem zweiten DTM-Rennen auf dem Sachsenring entschuldigte sich Marco Wittmann im Interview bei Ran bei Jordan Pepper. Der zweimalige DTM-Champion gab an, dass der Südafrikaner bei dem Zwischenfall absolut schuldlos war und den Unfall nicht vermeiden konnte.

René Rast traf in der Anbremsphase vor der ersten Kurve den Lamborghini vom Debütanten Pepper, der daraufhin heftig in das Heck von Wittmann krachte. Im Kiesbett im Zuge der Emotionen gab es zunächst einen Disput von Wittmann mit Pepper, doch nach der Analyse der Wiederholungen entschuldigte sich Wittmann nun öffentlich bei dem Südafrikaner und schob die Schuld an der heftigen Kollision zu seinem Schubert Motorsport-Teamkollegen René Rast.

Und auch Gottfried Grasser machte im Interview nach dem Unfall seine Sicht auf den Schuldigen klar: «Es ist immer derselbe Fahrer in Kollisionen verwickelt. Jedes Mal, wenn es zu einer Kollision kommt, ist Rast verwickelt. Dies ist schon extrem auffällig», so der Lamborghini-Teamchef.

Dies war schon der zweite strittige Zwischenfall von Rast innerhalb von zwei Rennwochenenden. Am Nürburgring traf er nach dem Boxenstopp den Führenden Maro Engel, drehte ihn um und verhinderte damit den Sieg des Mercedes-AMG-Piloten.