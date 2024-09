Lokalmatador Lucas Auer mit Trainingsbestzeit

Lucas Auer fuhr im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die erste Trainingsbestzeit bei der DTM auf dem Red Bull Ring. Schwierigste Witterungsbedingungen sorgen für Verzögerungen und rutschige Streckenbedingungen.

Lucas Auer brannte die Bestzeit in den nassen Asphalt in der Steiermark. Im WINWARD Racing Mercedes umrundete er den Kurs in 1:38.051 Minuten.

Rang zwei ging an Vorjahresmeister Thomas Preining. Dem Manthey EMA-Piloten fehlten 0,165 Sekunden auf seinen österreichischen Landsmann.

Tabellenführer Kelvin van der Linde fuhr auf den dritten Rang.

Nach starken Regenfällen wurde das Training mit 40 Minuten Verspätung um 11:40 Uhr aufgenommen.

Doch nach nur acht Minuten wurde die Sitzung erneut mit der Roten Flagge unterbrochen. Der Grund waren erneut die Streckenbedingungen, da im Highspeedbereich vor der dritten Kurve zu viel Wasser auf der Strecke stand und erneut starker Regen einsetzte. Nach einer rund 15-minütigen Reinigungsaktion des Kurses wurde das Training um 12:05 Uhr fortgesetzt.

Rund 25 Minuten vor Ende der Sitzung rodelte René Rast durchs Kiesbett der vierten Kurve. Der dreimalige DTM-Meister, der in den letzten Wochen für viel Diskussionsstoff sorgte, musste daraufhin zu einer Reinigung des Fahrzeugs in die Boxengasse. Auch sein Teamkollege Sheldon van der Linde rutschte kurz darauf ins selbe Kiesbett. Doch die beiden Schubert BMW waren nicht die einzigen Piloten neben der Strecke, denn auch Mirko Bortolotti rutschte im SSR Performance Lamborghini vom Geläuf.

Ergebnis DTM Red Bull Ring Training 1 (Top 10):

1. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

2. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

3. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

4. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

5. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

7. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Luca Stolz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

9. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3