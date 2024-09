Red Bull Ring hüllt DTM-Event in perfekte Kulisse

Auf dem Red Bull Ring können sich Motorsportfans auf ein heißes vorletztes Saisonevent der DTM einstellen. Ein packender Titelkampf, spannende Rahmenserien und mehrere Lokalmatadoren versprechen viel.

Beim abschließenden großen Highlight des Motorsport-Jahres 2024 am Red Bull Ring wird noch einmal der rote Teppich ausgerollt. Schließlich richtet der Spielberg von 27. bis 29. September den vorletzten Saisonstopp der DTM aus und wird somit zur Kulisse für zwei der spannendsten Rennen der laufenden Meisterschaft. Ein Motorsport-Fest für die ganze Familie bietet den perfekten Rahmen für die Heimrennen dreier Österreicher und eines steirischen Teams. Die Fans sind hautnah dabei, spüren Racing am eigenen Leib, genießen Side Events mit Autogramm-Sessions, Pitwalks, offenem Fahrerlager, Gyrocopter-Formationsflügen, Entertainment in der DTM Fan Zone und nicht zuletzt hochkarätige Partnerserien. Details zu Side Events sowie Tickets finden Besucher unter www.redbullring.com.

Während eine Handvoll Piloten – darunter Thomas Preining – dem Leader Kelvin van der Linde den Titel noch abjagen kann, interessiert uns Österreicher vor allem: Gelingt dem amtierenden Champion der zweite Heimsieg oder schafft Lucas Auer mit einem Lucky Punch den lang ersehnten Triumph auf rot-weiß-rotem Asphalt? Dritter im Bunde der Local Heroes ist der Tiroler Clemens Schmid und mit dem Grasser Racing Team ist viel steirische Power in der deutschen Kult-Rennserie am Start.

Doppelte Race-Action und Entertainment all inclusive

Nach den Freitags-Trainings von DTM und den Partnerserien ADAC GT Masters, ADAC GT4 Germany und Porsche Carrera Cup Deutschland ist am Samstag und Sonntag Racing im Doppelpack angesagt. Bei je einem Qualifying und einem Rennen wird mit Supersportwagen der Marken Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes und Porsche um DTM-Punkte gekämpft. Für Motorsport pur und Entertainment ist bei Pitwalks, einer Fanbox inmitten der Team-Garagen und offenem Fahrerlager gesorgt. Die DTM Fan Zone wartet unter anderem mit Autogramm-Sessions aller Rennserien sowie VIP-Talks mit Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler, Hahnenkammsieger Thomas Dreßen und DTM-Verantwortlichen wie Tobias Paul oder Martin Tomczyk auf.

Volles Programm, das unter die Haut geht

Wer mehrere hundert PS pro Rennauto aus nächster Nähe spüren möchte, sollte sich unbedingt einen Platz für die Red Bull Ring Service Road Tour, entlang der GP-Strecke und nur wenige Meter von den Curbs entfernt, sichern. In der E-Sports-Area können Besucher kostenlos Rennsimulatoren austesten. Staunende Blicke werden das Red Bull Rotorwings Formationsteam sowie eine Fahrzeugausstellung auf sich ziehen. Mit der Red Bull Ring App – Download unter www.redbullring.com/app – haben Besucher das volle Programm, Updates und einen Geländeplan immer mit dabei. Tickets gibt’s dort natürlich auch!

Tageskassen ab Freitag – Kindertickets um halben Preis oder freier Eintritt

Das österreichische DTM-Highlight auf dem Red Bull Ring ist auch 2024 ein Motorsport-Event für die ganze Familie: In Begleitung eines Erwachsenen gibt es für Kinder unter 16 Jahren Tickets der Kategorien 1 und 2 um minus 50 Prozent und in der Kategorie 3 erleben sie die DTM sogar bei freiem Eintritt! Im Vorverkauf unter www.redbullring.com (bis Freitag, 12:00 Uhr) sind Tagestickets ab 39 Euro zu haben, Wochenendtickets können sich Fans ab 69 Euro sichern. Die Tageskassen haben von Freitag, 27. September, bis Sonntag, 29. September, täglich ab 08:00 Uhr geöffnet.

Freie Fahrt zum Red Bull Ring

Für eine angenehme Anreise zum Red Bull Ring finden DTM-Fans alle Infos zu empfohlenen Routen und einen Geländeplan mit den Parkplätzen unter www.redbullring.com/de/events-tickets/dtm/dtm-anreise. Es ist ratsam, frühzeitig anzureisen und den Beschilderungen vor Ort zu folgen.

Alle Informationen zur DTM 2024 am Spielberg sind unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App zu finden.