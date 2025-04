Ayhancan Güven mit Debütsieg im munteren Rennen 27.04.2025 - 14:39 Von Jonas Plümer

© DTM Debütsieg für Ayhancan Güven

Das neue Rennformat sorgt für ein spannendes zweites Rennen der DTM in Oschersleben. Ayhancan Güven feiert seinen ersten DTM-Sieg in Oschersleben – erster türkischer DTM-Rennsieger in der Historie.