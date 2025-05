Lucas Auer baut mit Sieg Tabellenführung aus

Lucas Auer triumphiert im ersten DTM-Rennen auf dem Lausitzring. Der Österreicher feiert damit seinen zweiten Saisonsieg im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. Maro Engel belegt den zweiten Rang.

Rang zwei belegt Maro Engel. Dem WINWARD Racing-Piloten fehlten nach rund einer Stunde Rennzeit 1,344 Sekunden auf den siegreich Mercedes-AMG GT3.

Die Podestplätze komplettiert der dreimalige DTM-Titelträger René Rast im Schubert Motorsport BMW M4 GT3.

Bereits in der ersten Runde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Morris Schuring verlor nach einem Kontakt in der ersten Kurve viele Trümmerteile, die von dem Kurs geborgen werden mussten. Schuring kollidierte in der ersten Kurve unverschuldet mit Tabellenführer Jordan Pepper. Pepper traf daraufhin auch noch Arjun Maini im Ford Mustang. Der Niederländer stellte seinen Porsche 911 GT3 R daraufhin in der Box von Manthey EMA ab. Auch Luca Engstler stellte seinen Grasser Lamborghini nach einem Treffer in der Box ab.

Aufgrund der Safety Car-Phase wurde das Rennen um zusätzliche zwei Runden verlängert.

Nach rund 15 Minuten drehte Thierry Vermeulen in der ersten Kurve den amtierenden Titelträger Mirko Bortolotti um. Der Italiener fiel damit auf den 17. Platz zurück. Der Niederländer erhielt dafür drei Penalty Laps.

Fast zeitgleich stellte Fabio Scherer seinen Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 mit Bremsproblemen in der Box ab.

Ergebnis DTM Lausitzring Rennen 1 (Top 10):

1. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

2. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

3. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

6. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

9. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

10. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3