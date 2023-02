Franz Zorn als Zugpferd für die 1. ICE-Challenge

Der MSC Pillersee lädt zur ersten Ice-Challenge nach Österreich ins Dandlerau Gewerbegebiet in Fieberbrunn ein. Eines der Zugpferde des Motorsportevents ist Franz Zorn, der als Lokalmatador aufs Eis gehen wird.

Nach einem längeren Aufenthalt mit Trainings, Ligarennen und geglückter WM-Qualifikation ist Franz Zorn zurück in Österreich und nutzte die freie Zeit für Arbeiten an seinen Maschinen. «Nach dem Schweden-Trip wurden die Bikes zerlegt und revidiert und nächstes Wochenende geht es weiter mit der ICE-Challenge in Fieberbrunn», so der 52-Jährige.

Am Samstag, 11. Februar, richtet der erst 2022 gegründete MSC Pillersee nach einem Autoslalom in Hochfilzen nun auch einen Event auf Eis aus und Motorsportler auf zwei, drei und vier Rädern werden ums Natureisoval donnern. «Die Eisbahn ist im Topzustand mit 20–25 cm Eis», freut sich Zorn auf die Veranstaltung nahe seiner Heimat Saalfelden. «Beim Rennen sollte es ein Traumwetter werden. Ihr seid alle sehr herzlich eingeladen, wir freuen uns auf euer Kommen.»

Als Vizeweltmeister und Europameister soll Österreichs erfolgreichster Eisspeedwayfahrer motorsportbegeisterte Fans ans Oval locken. Es geht vormittags los mit den Karts und Motorrädern, ehe am Nachmittag Pkw unterschiedlicher Klassen aufs Eis gehen. Als Eisspeedwayfahrer sind neben Zorn die Niederländer Bart und Niek Schaap gemeldet sowie der Deutsche Reinhard Greisel.