Eisspeedway 2026: Der Winterfahrplan in Schweden

Der Großteil der Eisspeedwaysaison 2026 wird sich auch im kommenden Winter in Schweden abspielen, wo auf Natureis im Januar und Februar Rennen geplant sind.

Abgesehen von den Finalrennen zur Weltmeisterschaft, dem Nations und einer noch nicht terminierten Europameisterschaft, wird ein Großteil der Eisspeedwayrennen wieder in Schweden stattfinden. Das in Deutschland beheimatete Inn Isar Racing Team kündigte bereits ein Trainingslager mit seinen Fahrern in Schweden an und wird auch beim Paar-Rennen in Avesta dabei sein.

Terminlich findet der Paar-Cup zwischen den fünf Rennen um den schwedischen Supercup statt, der im kommenden Winter anstelle einer ersten Liga ausgefahren wird. Für den überwiegend schwedischen Nachwuchs wird ab Ende Januar bis in den Februar hinein Ligabetrieb in der Allsvenskan-Liga mit fünf Rennveranstaltungen herrschen, zudem werden im Februar die Rennen zur Schwedischen und Nordischen Meisterschaft in Schweden ausgetragen.

Aus Sicht der deutschen und österreichischen Eisspeedway-Piloten ist vor allem das Qualifikationsrennen zur Weltmeisterschaft am 31. Januar in Örnsköldsvik von Bedeutung, da dort die Plätze für die Finals in Inzell und Heerenveen ermittelt werden.

Eisspeedway-Termine in Schweden 2026:



Supercup:

9. Januar – Runde 1 – Örnsköldsvik

10. Januar – Runde 2 – Östersund

11. Januar – Runde 3 – Strömsund

17. Januar – Runde 4 – Gävle

18. Januar – Runde 5 – Bollnäs



Masarna Paar Cup:

16. Januar – Avesta



Allsvenskan Liga:

24. Januar – Rennen 1 – Östersund

25. Januar – Rennen 2 – Strömsund

7. Februar – Rennen 3 – Gävle

8. Februar – Rennen 4 – Bollnäs

22. Februar – Rennen 5 – Örnsköldsvik



Nordische Meisterschaft:

14. Februar – Finale – Örnsköldsvik



Schwedische Meisterschaft

28. Februar – Finale – Östersund