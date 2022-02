Eisspeedway-GP: 3 Liter Blutverlust, Zehen amputiert 14.02.2022 - 17:16 Von Thomas Schiffner

© FIM Die schlimmsten Verletzungen entstehen meist bei Kontakt mit den Spikes © Thomas Schiffner Ivan Khuzhin kämpft um sein Leben

Obwohl sich schon vor den ersten beiden Eisspeedway-WM-Läufen in Togliatti kaum einer der sieben Russen in physisch guter Konstitution befand, wurde es an der Wolga am vergangenen Wochenende noch schlimmer.