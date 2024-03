Inzell-GP: Nur noch Karten für den Sonntag erhältlich

Die Rennen in Inzell werden in voller Arena stattfinden

Der Samstag des am kommenden Wochenende in Inzell stattfindenden Eisspeedway-Grand-Prix ist restlos ausverkauft. Für den Sonntag gibt es online noch Karten zu erwerben.

An diesem Wochenende wird in Inzell der Auftakt zur Eisspeedway-Weltmeisterschaft stattfinden. Zum ersten Mal ist das Samstags-Rennen in der Max-Aicher-Arena bereits im Vorfeld ausverkauft. Für den zweiten GP-Tag im bayerischen Alpendorf gibt es online noch Resttickets zu kaufen. Während die Sitzplätze bereits seit Wochen vergriffen sind, gibt auf www.eisspeedway-inzell.de noch einige Stehplatz-Tickets.

Fahrerfeld Eisspeedway-GP Inzell:

Martin Haarahiltunen (S)

Franz Zorn (A)

Luca Bauer (D)

Stefan Svensson (S)

Markus Jell (D)

Max Niedermaier (D)

Heikki Huusko (FIN)

Max Koivula (FIN)

Hans Weber (D)

Jimmy Olsen (S)

Jasper Iwema (NL)

Jimmy Hörnell (S)

Aki Ala-Riihimäki (FIN)

Andrej Divis (CZ)

Charly Ebner (A)

Benedikt Monn (D)

Reservist 1: Franz Mayerbüchler (D)

Reservist 2: Christoph Kirchner (D)

Zeitplan Eisspeedway-GP Inzell 2024:



Freitag, 22. März:

Stadionöffnung: 13:30 Uhr

Training WM-Teilnehmer: 14 Uhr (Eintritt frei)



Samstag, 23. März:

Kassenöffnung: 13 Uhr

Stadionöffnung: 15.30 Uhr

Offenes Fahrerlager: 15.30 Uhr

Fahrervorstellung: 16.30 Uhr

Rennbeginn: 17 Uhr



Sonntag, 24. März:

Kassenöffnung: 10 Uhr

Offenes Fahrerlager: 12 Uhr

Stadionöffnung: 12.30 Uhr

Fahrervorstellung: 13.30 Uhr

Rennbeginn: 14 Uhr