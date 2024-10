Eisspeedway-WM: Eine Qualifikation – zwei Finalevents

Der Eisspeedway-WM-Kalender 2025 sieht erneut lediglich drei Veranstaltungen vor, von denen eine in Deutschland stattfinden wird. Internationale Rennen in Russland wird es weiterhin keine geben.

Es bleibt alles beim Alten in der Eisspeedway-Weltmeisterschaft: Inzell und Heerenveen richten Events mit je zwei Finalrennen aus, in Schweden wird auf Natureis in Örnsköldsvik die Qualifikationsrunde gefahren. So war es bereits im Frühjahr 2024, zum Leidwesen des Sports, der Fahrer und Fans konnten für nächstes Jahr keine zusätzlichen Austragungsorte hinzugewonnen werden.

Internationale Rennen in Russland wird es weiterhin keine geben, was spätestens mit dem Bekanntwerden der Renntermine des russischen Verbands klar war. Der dortige Kalender sieht mehrere Rennen zu nationalen Prädikaten vor, während sich in Westeuropa wieder alles auf die schwedische Liga und die WM- und EM-Prädikate konzentriert.

Eisspeedway-WM-Termine 2025:

1. Februar – Örnsköldsvik (S) –Qualifikationsrunde

15./16. März – Inzell (D) – Finale 1 & 2

5./6. April – Heerenveen (NL) – Finale 3 & 4