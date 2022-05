Ein Könner auf Eis und Sand: Erik Stenlund ist 60

Als Eisspeedway-Weltmeister 1984 und 1988 gelang Erik Stenlund eine Sensation, er besiegte die dominierenden Russen. Der Schwede schaffte es aber auch auf Langbahn mehrfach bis ins Weltfinale.

Auf sieben Weltfinalteilnahmen im Eisspeedway und fünf auf der Langbahn kann Erik Stenlund in seiner erfolgreichen Karriere zurückblicken, der am 26. Mai 1962 in Uppsala zur Welt kam. Am 26. Mai 2022 feiert der Schwede seinen 60. Geburtstag, zu dem ihm SPEEDWEEK.com herzlich gratuliert und alles Gute wünscht.

Stenlund fuhr so ziemlich alles, was der Bahnsport auf zwei Rädern zu bieten hat. Auf der kurzen Speedwaybahn war der Schwede ebenso zu finden wie auf der großen Langbahn. Die sensationellen Erfolge feierte Stenlund während seiner Karriere auf Eis und gewann als erster Skandinavier 1984 in Moskau die Eisspeedway-Weltmeisterschaft. Im Jahr zuvor stand Stenlund bereits beim Weltfinale in Eindhoven als Dritter auf dem Podium. In Eindhoven gelang dem Jubilar 1988 der zweite Weltmeistertitel, als er Vladimir Sukhov und Yuri Ivanov hinter sich lassen konnte. Eine weiter Bronzemedaille gewann Stenlund 1986 in seiner Heimat in Stockholm.



Weiterhin gewann Stenlund mit der schwedischen Eisspeedway-Nationalmannschaft sechs Medaillen in der Team-WM, herausragend hierbei ist der Sieg 1985 in Inzell.

Dass Stenlund auch auf Sand erfolgreich war, unterstrich er mit dem Gewinn der Schwedischen Speedway-Einzelmeisterschaft im Jahr 1985. Und auch auf der Langbahn war er schnell: Zwischen 1987 und 1993 fuhr Stenlund insgesamt fünfmal ins WM-Finale und gewann dreimal die Nordische Meisterschaft. Die besten Resultate in der Langbahn-WM erzielte Stenlund im WM-Finale 1989 in Marienbad und 1990 in Herxheim. In Marienbad kam er mit dem vierten Rang einer Medaille am nächsten, im Jahr drauf belegte er in Herxheim den siebten Platz.