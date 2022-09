Bol d’Or: Honda führt zu Beginn, Suzuki vor dem Aus? 17.09.2022 - 16:34 Von Tim Althof

© FIM EWC Der Start zur 100. Ausgabe des Bol d'Or © FIM EWC Xavi Fores führte lange für ERC-Ducati Zurück Weiter

Die Anfangsphase des 24-Stunden-Rennens in Le Castellet hatte es in sich. Viele Führungswechsel und Markenvielfalt an der Spitze sorgten für Spannung, doch Suzuki steckt tief in Problemen.