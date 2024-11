YART: Jason O'Halloran kommt für Niccolò Canepa

Jason O'Halloran hat einen der begehrtesten Plätze im internationalen Motorradrennsport erhalten. Der Australier wechselt zum Yamalube YART Yamaha EWC Official Team und ersetzt Niccolò Canepa in der Langstrecken-WM 2025.

Jason O'Halloran wird zusammen mit den langjährigen YART-Assen Marvin Fritz und Karel Hanika sowie dem Reservefahrer Robin Mulhauser in der kommenden Saison die Yamaha YZF-R1 mit der Startnummer 7 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft steuern, nachdem sich Niccolò Canepa beschlossen hat, seine Karriere als Rennfahrer zu beenden, um neuer Sportlicher Leiter von Yamaha Motor Europe - Road Racing zu werden.

Der 36-jährige Australier aus Wollongong, der erfolgreichste Yamaha-Fahrer in der Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB), wechselte nach dem Gewinn des australischen Supersport-Titels 2007 nach Großbritannien. Neben seinen 26 BSB-Rennsiegen wurde O'Halloran 2020 Vizeweltmeister und kann auch auf Wildcard-Einsätze in der Moto2-, der Supersport- und Superbike-WM verweisen. Die eben erst zu Ende gegangene Saison beendete er im Team «Completely Motorbikes Kawasaki» mit 187 Zählern an der 13. Stelle.

O'Halloran, der den Spitznamen 'O Show' trägt, hat auch Erfahrung mit Langstreckenrennen. Er stand 2012 bei den 8 Stunden von Doha neben seinen Honda-TT-Legends-Teamkollegen Ruichi Kiyonari und Michael Laverty als Dritter auf dem Podium. Bei den 8 Stunden von Suzuka fuhr er in die Top-10 und wurde im selben Jahr Vierter bei den 8 Stunden von Oschersleben.

«Ich freue mich riesig, dem YART-Team beizutreten und ein Vollzeit-Endurance-WM-Pilot zu werden», gab Halloran zu Protokoll. «Als ich mit dem Team sprach, schien es der perfekte Schritt zu sein. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dies möglich gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Die Langstrecken-Weltmeister von 2009 und 2023 sowie Marvin und Karel sind großartige Fahrer, und die Erfolge des Teams sprechen für sich.»

Und weiter: «Mit Yamaha hatte ich viel Erfolg in der BSB, deshalb freue ich mich darauf, wieder auf der R1 zu sitzen. Das war schon immer das Motorrad, mit dem ich am besten zurechtkam. Sie passt zu meinem Fahrstil und ich liebe es, damit zu fahren. Ich bin in der Vergangenheit schon einmal in der EWC gefahren, und es war immer eine Meisterschaft, in der ich fahren wollte. Mit dem Rücktritt von Niccolò war der Zeitpunkt perfekt, und ich kann die Herausforderung kaum erwarten, die vor mir liegt.»

«Wir freuen uns sehr, dass Jason zum YART-Team stößt, und sind gespannt, was er auf dem Motorrad leisten kann», zeigt sich Canepa neugierig. «Er hat viel Erfahrung mit der R1 und hat sein Talent und Können in der Britischen Superbike-Meisterschaft mit 26 Siegen unter Beweis gestellt, daher denke ich, dass er dem Team viel bringen wird. Ich denke auch, dass er den perfekten Charakter hat, um in der EWC erfolgreich zu sein, denn man muss nicht nur schnell sein, sondern auch ein Teamplayer und in der Lage sein, mit seinen Teamkollegen zu arbeiten.»

«Ich habe Jason letztes Jahr in der BSB kennengelernt. Ich war für ein paar Rennwochenenden sein Teamkollege und er hat mir in dieser Zeit sehr geholfen, wodurch mir klar wurde, dass er die richtige Einstellung für die Endurance-WM hat. Er hat aus der Vergangenheit Langstreckenerfahrung, aber er wird sich recht schnell anpassen, wir glauben, dass wir mit ihm im Team das perfekte Paket haben werden, um in der nächsten Saison um den Titel zu kämpfen.»

«Nachdem Niccolò seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, klingelte mein Telefon wie verrückt mit Fahrern, die dem Team beitreten wollten», erzählt Teammanager Mandy Kainz, «aber für mich war Jason die Person, die ich immer unter Vertrag nehmen wollte. Er hat mit seinen 26 BSB-Siegen nicht nur gezeigt, wie gut er auf der R1 ist, sondern er hat auch viel Erfahrung aus anderen Kategorien und ist ein echter Teamplayer. Es hilft, dass er auch schon in der EWC gefahren ist. Wir sind überzeugt, dass er die perfekte Ergänzung für das Team ist. Er bringt etwas Neues mit, passt aber auch gut in die YART-Familie. Wir können es kaum erwarten, die neue Saison zu beginnen.»