ESports-Teilnehmerfeld für MotoGP-Global-Series steht

Die Qualifikation für die Global Series ist zu Ende. Die MotoGP-Teams haben einen Fahrer zugeordnet bekommen und im Teilnehmerfeld ist auch der Meister wieder zu finden.

Während sich die MotoGP-Asse immer wieder an der Konsole messen, rückt auch die Global Series allmählich in den Fokus. Per Draft-Verfahren wurden elf Fahrer von insgesamt vier Kontinenten den offiziellen MotoGP-Teams zugeordnet.

Bei der Qualifikation für die Draft-Auswahl waren noch 22 Fahrer dabei. Sie lieferten sich vor den Bildschirmen harte Duelle im Kampf um die beste Zeit. Nun ist also die Entscheidung gefallen und jeder Königsklassen-Rennstall hat einen eSport-Fahrer sowie einen Reserve-eSport-Fahrer im Aufgebot. Dieser springt ein, wenn der Stammpilot verletzt ist, aufgrund einer Erkrankrung fehlt oder verhindert ist.

Zum Fahrerfeld gehört unter anderem Meister Andrea Saveri alias «AndrewZh» aus Italien, der erneut für das Ducati-Team an den Start geht und seinen Titel verteidigen möchte. Mit Lorenzo Daretti, der unter dem Namen «trastevere73» fahren wird, ist auch der Sieger der Jahre 2017 und 2018 wieder dabei.