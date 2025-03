Heinz Kinigadner bei WM-Titel-Ankündigung in Wien

Am 27. März wurde in Wien die Vergabe von zwei Hard-Enduro-WM-Titeln beim Red Bull Erzbergrodeo und bei den Romaniacs angekündigt

Das Red Bull Erzbergrodeo und die Romaniacs präsentierten bei einer Pressekonferenz in Wien ihren Schulterschluss bei der Vergabe von zwei Hard-Enduro-WM-Titeln. Taddy Blazusiak kündigte seine Rückkehr zu KTM an.

Im Vorfeld der Pressekonferenz in Wien hatten Karl Katoch und Martin Freinademetz bereits angekündigt, am 1. Juni 2025 beim Red Bull Erzbergrodeo den Titel «Extreme Enduro Weltmeister» und am 26. Juli 2025 bei den Red Bull Romaniacs den Titel «Extreme Enduro Rallye Weltmeister» zu vergeben. Dies war Anfang März in Reaktion auf den Rückzug des Promotors der offiziellen FIM-Hard-Enduro-WM Ende Februar kommuniziert worden. Bei der Pressekonferenz in Wien waren nicht nur Katoch und Freinademetz, sondern auch Heinz Kinigadner, Thomas Überall (General Manager Red Bull Ring) und Taddy Blazusiak anwesend.

Diese Initiative steigert die ohnehin schon beträchtliche Relevanz der beiden Rennen, die in ihren jeweiligen Segmenten Eintagesrennen (Erzbergrodeo) und Rallye (Romaniacs) die unumstrittenen Top-Rennen weltweit sind. In der Pressekonferenz wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Vergabe dieser zwei Titel dem Fahrerfeld eine verdiente und wichtige Sichtbarkeit im Hard-Enduro-Sport gibt, die ihnen in diesem Jahr aller Voraussicht nach durch den aktuell faktischen Ausfall der FIM-Hard-Enduro-WM vorenthalten geblieben wäre.

Die FIM hatte am 10. März mit Frist 21. März eine Ausschreibung für die Vergabe der Hard-Enduro-WM an einen neuen Promotor gestartet. Noch wurde nicht verlautbart, ob die Ausschreibung erfolgreich gewesen ist. Die Herren am Genfer See werden die Initiative von Katoch und Freinademetz wohl eher kritisch sehen und die nächsten Wochen werden zeigen, ob und mit welchem Promotor und welchem Konzept die FIM im Jahr 2025 eine WM zustande bringt. Die Aussichten darauf sind überschaubar.

Zwischenzeitlich kündigte das im ehemaligen 2025er-WM-Kalender erste Rennen – das Valleys Extreme in Wales – an, Preisgelder auszuschütten. Was wohl auch als eine Reaktion seitens des Veranstalters interpretiert werden kann, um die (Top)Fahrer, welche die Teilnahme an dem ursprünglich geplanten 1. WM-Lauf im Kalender hatten und durch den Ausfall der WM nun eher nicht teilnehmen werden, umzustimmen.

Der fünffache Erzbergrodeo-Triumphator Taddy Blazusiak (PL) kündigte auf der Pressekonferenz seine Rückkehr zu KTM an. Nachdem Blazusiak einen weniger erfolgreichen Ausflug zu Stark Future unternommen hatte, wird die polnische Legende nun als Markenbotschafter für die Mattighofener unterwegs sein.