ADDC 2025: Red Bull KTM-Sieg durch Daniel Sanders

Das Bekenntnis von KTM zur Rally-Raid-WM hat sich gelohnt. Nach der Dakar gewann Red Bull-Pilot Daniel Sanders mit der Abu Dhabi Desert Challenge auch den zweiten Saisonevent.

Honda-Pilot Tosha Schareina verbrachte nach drei Etappen als Führender die Nacht im Marathon-Camp der Abu Dhabi Desert Challenge, doch am nächsten Tag wendete sich das Blatt zugunsten von Dakar-Sieger Daniel Sanders. Der Australier im KTM-Werksteam Red Bull startete als Sechster und holte in Windeseile die vorderen Starter ein. Schareina wiederum musste die Route über 300 km eröffnen und büßte über 10 Minuten auf Etappensieger Sanders ein.

Es war aussichtslos, dass der Spanier am letzten Renntag über nur 167 km so viel Zeit aufholen würde. Zwar holte der Honda-Pilot den letzten Tagessieg und verbesserte sich von Platz 5 auf den dritten Endrang, der Sieg von KTM und Sanders war aber nie in Gefahr.

«Das ist ein wirklich ein großartiger Sieg – als ich das letzte Mal hier war, habe ich den Sieg am letzten Tag verloren, was schwer zu verdauen war.», freute sich Sanders. «Ich habe mich die ganze Woche über großartig gefühlt und es ist klasse, schon drei Rennen in Folge gewonnen zu haben. Das Fahren macht mir wirklich Spaß, meine KTM läuft perfekt, und ich kann mich nicht genug bei allen im Team für ihre harte Arbeit bedanken, um uns an diesen Punkt zu bringen.»

Sanders, der schnellste Imker der Welt, hat damit auch den zweiten Event der Rally-Raid-WM 2025 gewonnen und führt die Tabelle mit 63 Punkten vor dem Honda-Trio Schareina (46 P.), Ricky Brabec (37 P.) und Adrian van Beveren (35 P.) an. Auf Platz 6 folgt mit Nacho Cornejo der einzige Hero-Pilot, nachdem Ross Branch mit Kupplungsdefekt aufgeben musste.

Mit einem zehnten Platz machte der Österreicher Tobias Ebster (KTM) auf sich aufmerksam.

Die nächste Station der Weltmeisterschaft ist Südafrika. Die South African Safari Rally findet vom 18. bis 24. Mai statt. Es wird ein Heimspiel von Rally-Raid-Weltmeister und Hero-Pilot Ross Branch, der aus Botswana stammt.