38 Autos: Entrylist für die FIA WEC 2023 vorgestellt

Unglaubliche 13 Hypercars werden in der anstehenden Saison in der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten. Dazu kommen elf LMP2 und 14 GTE-Autos. Diese Hersteller und Teams sind in der WM 2023 mit dabei.

Die FIA WEC ist die Krone auf der Langstrecke. Und in der Saison 2023 bekommt die WM endlich auch wieder ein adäquates Gesicht. Die Serie hat nun ein vorläufige Vollsaison-Entrylist herausgegeben. Diese besteht aus satten 38 Fahrzeugen. Noch nie zuvor waren so viele Autos in der (2012 gegründeten) WEC unterwegs. Angeführt wird das Feld von der Hypercar-Klasse.

Titelverteidiger ist Toyota. Die Japaner bringen natürlich auch 2023 wieder zwei GR010 Hybrid an den Start. Auch Peugeot ist wieder mit zwei 9X8 vertreten. Ebenfalls auf zwei LMH (Le Mans Hypercar) setzt Ferrari. Die Besatzungen der beiden 499P wurden gerade erst verkündet. Auch zwei private LMH sind 2023 dabei. Glickenhaus kommt mit einem 007 zurück in die WM und endlich darf 2023 auch ByKolles mitfahren. Die Mannschaft aus dem deutschen Greding wurde 2022 nicht zugelassen. Nun wird ein Vanwall Vandervell 680 an den Start gebracht. Als Name für das Einsatzteam wurde Floyd Vanwall Racing Team ausgewählt. Dort kommt am Steuer auch eine kleine Überraschung zum Zuge. Denn neben Tom Dillmann und Esteban Guerrieri fährt auch der 1997er F1-Champion Jacques Villeneuve. Nicht in der Liste vertreten ist jedoch der Isotta Fraschini.

Auf Hypercars nach LMDh-Bauart setzen Porsche und Cadillac. Die amerikanische Marke ist neu in der WEC und bringt ein Auto für Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook. Zu den beiden Werks-Porsche 963 kommen noch zwei private 963. Einer vom Hertz Team Jota mit dem Chinesen Yifei Ye am Steuer. Proton Competition hat Gianmaria Bruni als Piloten im Cockpit.

In der LMP2-Klasse fährt 2023 auch wieder Alpine. Die französische Marke war zuletzt noch mit einem alten LMP1 bei den Hypercars unterwegs. Nun werden zwei Alpine A470 aufgeboten. Das sind jedoch nichts Anderes als umetikettierte Oreca 07. Auch die restlichen neun LMP2 sind Oreca 07.

Die GTE-Pro-Klasse wurde für 2023 bekanntlich gestrichen. Somit ist nur noch die GTE Am vertreten. Hier sind 14 Autos am Start. Mit Ferrari 488 GTE Evo, Porsche 911 RSR, Aston Martin Vantage AMR und Corvette C8.R sind jedoch alle vier aktuellen Autos mit dabei. Die GTE Am befindet sich im letzten Jahr. Ab 2024 übernehmen dann die GT3-Autos in der WEC. An dieser Stelle gibt es die vorläufige Vollsaison-Entrylist.