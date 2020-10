Hamilton über Mercedes-Vertrag: «Viele Fragen offen»

Lewis Hamilton bleiben noch etwas mehr als zwei Monate, um seinen Mercedes-Vertrag zu verlängern. Dennoch verspürt der sechsfache Weltmeister keine Eile und fokussiert sich derzeit ganz auf seine Arbeit auf der Strecke.

Der aktuelle Mercedes-Vertrag von Lewis Hamilton läuft nach diesem Jahr aus, ein neues Abkommen hat der erfolgreichste GP-Star der letzten Jahre noch nicht abgeschlossen – im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der bereits im August für 2021 bestätigt wurde. «Wir haben einfach noch nicht darüber gesprochen», winkte er in Portugal ab, als er in der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde.

«Ich schätze, wir werden uns irgendwann zusammensetzen und das Gespräch führen müssen, aber das hat im Moment keine Priorität», betonte der Brite, der sich ganz auf seinen siebten Titelgewinn konzentrieren will. Er räumte auch ein: «Den meisten Menschen fällt es nicht leicht, wenn sie in ein Büro gehen und sich zusammensetzen müssen. Aber ich fühle mich dabei nicht speziell unwohl, wir haben das ja auch schon mehrmals gemacht. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden wir es wieder tun.»

Hamilton bekräftigte noch einmal, dass er Mercedes treu bleiben will und mit keinem anderen Team verhandle und verwies auch auf die vielen Erfolge, die er mit der Sternmarke bereits feiern konnte. «Und wir sind noch nicht fertig», fügte er kämpferisch an.

Über die Vertragsdauer hat er sich aber noch keine Gedanken gemacht, wie der 91-fache GP-Sieger offenbarte: «Normalerweise planen wir für die nächsten drei Jahre, aber natürlich befinden wir uns in einer anderen Situation. Will ich für drei weitere Jahre weitermachen? Das ist eine der Fragen, und es sind noch viele, viele Fragen offen, die beantworten werden müssen.»

Etwa jene nach der Zukunft des Sports nach der nächsten Saison, wenn umfassende Regeländerungen umgesetzt werden. «2022 werden wir mit den neuen Autos in eine neue Ära starten und natürlich bin auch ich gespannt, was dann passieren könnte», so Hamilton.

Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall

WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0