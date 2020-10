Portugal-GP im Fernsehen: Es könnte Strafen hageln

Mercedes-Junior und Williams-GP-Pilot George Russell wittert: «Die Fahrer werden es mit den Pistengrenzen in Portugal nicht so genau nehmen.»

Möglicherweise kommt auf Formel-1-Rennleiter Michael Masi und die vier Rennkommissare Tim Mayer (USA), Felix Holter (Deutschland), Vitaly Petrov (Russland) sowie Paulo Magalhães (Portugal) viel Arbeit zu. Denn Williams-Pilot George Russell kündigt an: «Die Fahrer werden es mit dem Pistengrenzen hier in Portugal nicht so genau nehmen.»

Der Mercedes-Nachwuchsfahrer begründet: «Grundsätzlich finde ich es aufregend, dass wir auf dieser Strecke fahren. Die Piste ist spektakulär, es geht hoch und runter, viele Kurven sind blind, du musst einlenken, ohne den Pistenausgang zu sehen. Das ist für einen Piloten eine tolle Herausforderung und gibt einer Bahn Charakter.»

«Aber ich sehe Schwierigkeiten auf uns zukommen. In Kurve 1 fuhren die Piloten schon mehrheitlich neben der Bahn, als ich noch im Formel-3-Auto hier war. Und da werden alle GP-Fahrer die Möglichkeiten ausreizen.»

Das sieht Formel-1-Rennleiter Michael Masi offenbar auch so. Der Australier sagt sogar: «Ich glaube nicht, dass Kurve 1 die einzige Stelle sein wird.»



Daher ist in den Bemerkungen zur kommenden Veranstaltungen von Masi wenig überraschend ein Absatz zu finden, wonach die FIA-Regelhüter das Einhalten der Pistengrenzen in den Kurven 1, 4 und 15 besonders genau beobachten werden.



Im Training wird einem fehlbaren Piloten einfach die Rundenzeit gestrichen. Im Rennen sind zwei Warnungen gestattet, danach muss der Pistensünder mit einer Zeitstrafe rechnen.



Wie sich das alles entwickelt, erfahren Sie online oder vor dem Fernseher. Hier die wichtigsten Sendetermine.





Portugal-GP im Fernsehen

Freitag, 23. Oktober 2020

10.00: Sky Sport 1 – Eifel-GP Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30: 1. Freies Training

12.50: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

14.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30: 2. Freies Training

18.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 24. Oktober

9.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

18.45: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Oktober

8.15: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.00: RTL – Countdown zum Rennen

13.00: ORF 1 – F1-News

13.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

13.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.10: Rennstart

15.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.00: ORF 1 – Analyse

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2– Portugal-GP Wiederholung





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0