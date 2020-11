Türkei: Pierre Gasly (AlphaTauri) auf Bosporus-Brücke

Die Modemarke AlphaTauri ist neu auch in der Türkei erhältlich. Red Bull hat dies zum Anlass genommen, Pierre Gasly (AlphaTauri) und Alex Abon (Red Bull Racing) in ungewohnter Umgebung zu inszenieren.

Nach neun Jahren kehrt die Königsklasse in die Türkei zurück: Im Corona-Notprogramm einer verkürzten Saison ist ein Grand Prix ausserhalb der Transkontinental-Metropole Istanbul einer jener WM-Läufe, welche für die weggebrochenen Rennen in Amerika und Asien einspringen muss.

Seit kurzem ist die Modemarke AlphaTauri auch in der Türkei erhältlich. Dies und der erste Grosse Preis der Türkei seit 2011 waren Anlass, die Rennwagen von Pierre Gasly (AlphaTauri) und Alexander Albon (Red Bull Racing) in einmaliger Kulisse zu zeigen: Monza-GP-Sieger Gasly flitzte über die 1973 fertiggestellte Bosporus-Brücke (Brücke der Märtyrer des 15. Juli), Markenzeichen von Istanbul. Das Mode-Label AlphaTauri wird in der Türkei in ausgesuchten Läden von Vakkorama angeboten. AlphaTauri ist inzwischen in weltweit 90 Ländern erhältlich.

Pierre Gasly anschliessend: «Es ist jedes Mal etwas ganz Besonderes, einen GP-Renner auf normalen Strassen zu bewegen, und wenn das Wahrzeichen einer Stadt hinzukommt, macht das doppelt Spass. Das Gefühl, im Rennwagen über eine Brücke zu zischen, ist unvergleichlich.»

Begleitet wurde Gasly von seinem Rennfahrerkollegen Alex Albon, der Thai-Brite sass dabei in einem Red Bull Racing RB7 aus der GP-Saison 2011. Gasly und Albon fuhren durch die Altstadt und um die weltberühmte Blaue Moschee und entlang der Schwarzen See. Gemeinsam befuhren sie die Galata-Brücke über das so genannte Goldene Horn, einen sieben Kilometer langen Meeresarm am Bosporus. Während Gasly dann zur Brücke der Märtyrer weiterfuhr, zischte Albon durch den Euroasien-Tunnel. Am Schluss trafen sich die beiden zur Modeschau von AlphaTauri.



Alex Albon: «Es ist nicht ganz einfach, ein solches Auto auf normalen Strassen zu bewegen, aber die Perspektiven sind umwerfend. Ich habe die Gelegenheit erhalten, Istanbul auf eine einzigartige Weise kennenzulernen, denn ich war nie zuvor in der Türkei. Die Aussicht von der Bosporus-Brücke ist umwerfend.»





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0